Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 ноября в Ташкенте принял бывшего генерального секретаря Организации Объединённых Наций Пан Ги Муна, сейчас возглавляющего Ассамблею Глобального института зеленого роста и Комиссию по этике Международного олимпийского комитета, сообщила пресс-служба президента.

Пан Ги Мун прибыл в Узбекистан для участия в международной конференции по вопросам улучшения экологической ситуации в зоне Приаралья и роли в этом процессе корейской диаспоры, которая прошла во вторник в Нукусе.

Шавкат Мирзиёев отметил большие заслуги Пан Ги Муна в деле укрепления мира и стабильности, достижения Целей развития тысячелетия ООН, в том числе путем консолидации усилий мирового сообщества по противодействию глобальным вызовам и угрозам современности.

Президент также высоко оценил личный вклад экс-главы ООН в привлечение международного внимания к вопросам преодоления негативных последствий Аральской трагедии.

В ходе беседы рассмотрены перспективы взаимодействия с международными институтами и организациями по продвижению приоритетных проектов в регионе Аральского моря.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по расширению сотрудничества между Узбекистаном и Республикой Корея. Шавкат Мирзиёев отметил вклад многочисленной корейской диаспоры в Узбекистане в углубление дружбы и взаимопонимания между двумя народами и странами.

Бывший генсек ООН поддержал инициативы главы Узбекистана по созданию Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности, запуск которого состоялся в этот же день в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, и Международного инновационного центра Приаралья.

В Ташкенте Пан Ги Мун возложил цветы к подножию памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову.

Фото: УзА.