Министерство народного образования и Программа развития ООН в Узбекистане реализуют пилотный проект по цифровой трансформации процесса приема детей в начальные школы, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе министерства. Цель проекта — повышение качества и прозрачности этой государственной услуги.

Согласно указу президента «О дополнительных мерах по совершенствованию системы управления народным образованием», с 1 марта 2019 года в Узбекистане будет поэтапно вводится механизм приема детей в общеобразовательные учреждения через Центры государственных услуг (ЦГУ) и Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).

16 ноября состоялась презентация и обсуждение промежуточных результатов проекта с ключевыми пользователями услуги — директорами школ. Представлена новая модель приема детей в школы, «которая призвана повысить доступность услуги и минимизировать коррупционные факторы», пишет пресс-служба.

На мероприятии обсуждались трудности, с которыми сталкиваются родители и опекуны при оформлении детей в школы. Одним из главных недостатков была названа недостаточная прозрачность процесса — у родителей нет полной информации о процедурах, сроках, требуемых документах, нет доступа к схемам микроучастков, «что приводит к преобладанию субъективных факторов в принятии решения о приеме того или иного ребенка в школу».

«Некоторые процедуры, сопровождающие процесс приема — собеседование, медицинские справки — не прописаны в нормативно-правовых актах. Вызывают вопросы сжатые сроки приема заявлений от родителей, есть необходимость в сокращении количества предоставляемых документов», — говорится в сообщении.

Для устранения этих проблем рабочая группа проекта провела работу по анализу процедур оформления детей в школы и разработала новую модель оказания этой услуги.

Эксперты предложили улучшить информирование родителей о всех этапах и регламентах, возложить ответственность за разработку и утверждение механизма формирования микроучастков на территориальные управления народного образования, а также отнести несвойственную педагогам функцию поименной регистрации детей школьного возраста сходам граждан махалли. Последние будут устанавливать численность детей, проживающих на каждом конкретном микроучастке. Даны предложения по улучшению нормативно-правовой базы, подготовке информационных систем и пересмотру сроков сбора документов на оформление детей в школы.

Разработан проект административного регламента «Прием детей в государственные общеобразовательные учреждения». Согласно ему, начиная с марта 2019 года заявления с просьбой о зачислении ребенка в школу можно будет подать двумя способами — в явочном порядке через Центры государственных услуг и удаленно через ЕПИГУ. На начальном этапе новая модель оказания услуги будет реализована в 81 школе Ташкента. В дальнейшем механизм будет реализован в остальных школах столицы и регионов.

Как ожидается, в результате цифровой трансформации услуги процедура приема сократится с шести до четырех шагов, значительно уменьшится количество представляемых документов.

Среди ожидаемых эффектов — повышение качества и доступности услуги, обеспечение прозрачности ее оказания, укрепление доверия к системе народного образования, минимизация коррупционных факторов и другие.

Инициатива реализуется в рамках трехлетнего совместного проекта Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций и ПРООН «Содействие в развитии эффективного государственного управления и цифровой трансформации». В рабочую группу включены специалисты Министерства народного образования, Агентства государственных услуг и Центра развития системы «Электронное правительство».