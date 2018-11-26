Торговая марка Pepsi представила в Узбекистане новый продукт — Pepsi Wild Cherry (Pepsi Дикая вишня). Насыщенный вкус вишни придает напитку тонкий фруктовый аромат и приятную сладость, гармонично сочетаясь с привычным вкусом Pepsi. Новинка не содержит сахар, что делает его отличным выбором для тех, кто ищет яркий необычный вкус без калорий.

У Pepsi Wild Cherry запоминающийся, стильный и яркий дизайн. Дерзкая этикетка в черно-розовых тонах привлекает внимание и отражает суть нового вкуса — сочетание бодрящего напитка и вишни.

Новинка представлена в трех популярных форматах: в пластиковой бутылке 0,5 л, 1 л и 1,5 л, а также в алюминиевой банке формата 0,25 л.

Pepsi Wild Cherry можно пробрести в торговых точках города.

На правах рекламы.