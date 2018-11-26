Жусипбек Казабеков назначен заместителем председателя Совета Министров Каракалпакстана по вопросам экологии и развития приаральского региона, сообщила газета «Народное слово».

Эта должность внедрена поручением президента Шавката Мирзиёева во время визита в Каракалпакстан 15−16 ноября.

Жусипбек Казабеков окончил в 1995 году Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, а в 2011 году — магистратуру в Университете штата Колорадо (США).

В 1995—1998 годы работал научным сотрудником, старшим лаборантом кафедры «Оптимальное использование водными ресурсами» в Ташкентском институте инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства.

В 2004—2006 годах — Директор службы анализа информации о водных ресурсах Ташкентского института ирригации и мелиорации, преподаватель кафедры «Гидравлика».

С 2006 по 2015 год он работал в Международном центре сельскохозяйственных исследований на засушливых землях в Узбекистане (IKARDA) в качестве старшего научного сотрудника регионального представителя по Центральной Азии и Закавказья.

До настоящего назначения был координатором программы по водным ресурсам в филиале Центральноазиатского регионального экологического центра в Узбекистане.