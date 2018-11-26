Чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана Улугбек Максудов 25 ноября в Эр-Рияде вручил верительные грамоты королю Саудовской Аравии Салману бин Абдулазизу Аль Сауду, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Салман бин Абдулазиз Аль Сауд подчеркнул, что Узбекистан является надежным и перспективным партнером Саудовской Аравии, а также выразил готовность к выводу саудовско-узбекских отношений на новый уровень по направлениям, представляющим взаимный интерес.

В ходе беседы король пригласил президента Шавката Мирзиёева посетить с официальным визитом Саудовскую Аравию в удобное для него время.