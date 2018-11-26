Перемены, затрагивающие все отрасли экономики, не обходят стороной и банковскую систему. Глобализация экономики невольно требует соответствия и динамичного развития банков, являющихся кровеносной системой экономики в целом. Президент Узбекистана неоднократно акцентирует на этом внимание на проводимых совещаниях.

Поставив своей целью внедрение передового международного банковского опыта, «Агробанк» в последнее время начал посещать зарубежные банки и участвовать в международных семинарах и форумах, посвященных обмену опытом и повышению квалификации сотрудников. К примеру, за последние три месяца делегация банка в составе менеджеров высшего звена совершила визиты в Турцию, Казахстан и Россию.

Делегация «Агробанка» в составе передовых сотрудников посетила такие ведущие банки, как: Т.С. Ziraat Вankasi A.S в Турции, АО «Цеснабанк» в Республике Казахстан и «Сбербанк» в России. Неслучайный выбор этих стран объясняется общностью и схожестью начального становления экономической ситуации. Это в свою очередь позволяет более детально проанализировать и внедрить в банке передовые достижения соседей.





«Агробанк» также уделяет пристальное внимание развитию цифрового банкинга, массово обсуждаемого в зарубежных банках. Это легло в основу встречи с АО «Цеснабанк», который активно участвует в госпрограммах по развитию данного продукта. Результатом данной встречи стало заключение меморандума о сотрудничестве.

Соответствовать требованиям времени «Агробанку» поможет опыт «Сбербанка», прошедшего мощнейшее преобразование за последние 10 лет. Его успех объясняется развитием информационных технологий посредством создания специального подразделения. Об этом банке часто говорят, что это IT-компания с банковской лицензией.

Опыт и знания, перенятые от лидеров отрасли, определяют новые горизонты работы и пути развития «Агробанка». В ближайшее время «Агробанк» планирует привлечь команду консультантов для участия в разработке стратегии на основе передового международного опыта, следование которому позволит занять прочную позицию среди лидирующих банков республики.

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