24 ноября примерно в 22:10 в Шараф-Рашидовской районе водитель автомобиля Cobalt Ф. А. сбил инспектора дорожно-патрульной службы УВД Джизакской области, сообщила пресс-служба МВД.

В результате ДТП инспектор И. Ф. был госпитализирован с телесными повреждениями. Как отметили «Газете.uz» в УВД Шараф-Рашидовского района в воскресенье, состояние у пострадавшего хорошее, угрозы жизни нет.

По данному факту в отношении И. Ф. возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести или тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Узбекистана.