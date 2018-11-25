Профессиональные боксеры Узбекистана Шахрам Гиясов, Муроджон Ахмадалиев и Исраил Мадримов одержали победы в рамках боксерского вечера в американском Атлантик-Сити в субботу.

Серебряный призер олимпийских игр, чемпион мира по боксу Шахрам Гиясов (6−0−0, 5 КО) одержал шестую победу на профессиональном ринге. 25-летний узбекистанец выступил против 27-летнего мексиканца Мигеля Замудио (41−12−1, 25 КО).

Видео боя

Шахрам Гиясов в начале поединка отправил соперника на настил ринга после встречного удара слева. После второго нокдауна на 2:41 минуте рефери остановил поединок и присудил победу уроженцу Бухары.





Бронзовый призер Олимпийских игр 24-летний Муроджон Ахмадалиев (5−4−0, 4 КО) выступил против 27-летнего американца Исаака Зарате (16−4−3, 2 КО). Соперник пропустил два тяжелых удара в корпус и голову, после чего рефери решил остановить встречу.

Видео боя

Уроженец Наманагана защитил титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA.





Чемпион Азии, победитель Азиатских игр 23-летний Исраил Мадримов (1−0−0, 1 КО) в дебютном бою на профессиональном ринге одержал победу над мексиканцем Владимиром Эрнандесом (10−3−1, 6 КО).

Бой завершился в шестом раунде. Узбекистанец нанес несколько точных ударов, после которых рефери остановил встречу и зафиксировал технический нокаут. В первом же профессиональном поединке Исраил Мадримов завоевал титул WBA Intercontinental.

Видео боя