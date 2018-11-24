Министерство народного образования Узбекистана инициировало проект IT-Nation, который направлен на пересмотр школьной программы обучения информатике с целью подготовки выпускников с навыками, необходимыми для профессий в сфере информационных технологий. Об этом в субботу на открытии фестиваля GDG-Tashkent — DevFest объявил министр народного образования Шерзод Шерматов.

Сфера информационных технологий является одной из наиболее быстро развивающихся в мире, и Узбекистану нужно фокусироваться на подготовке специалистов, которые смогут разрабатывать и экспортировать продукты и услуги в сфере ИКТ, отметил министр. Учитывая это, МНО начало пересмотр учебных программ и учебников по информатике, чтобы они соответствовали современным требованиям.

IT-индустрия предоставляет большие возможности для молодежи, которая может найти работу и достойно зарабатывать после окончания школы через интернет, не покидая страну. Сейчас несколько университетов готовят специалистов в этой сфере, но международный опыт показывает, что детей нужно обучать основам программирования со школы, сказал глава МНО.

«Сейчас наши учебные программы направлены на подготовку пользователей готового ПО, а не разработчиков. Цель проекта IT-Nation — изменить данную ситуацию и подготовить будущих программистов, дизайнеров, тестеров и других специалистов в сфере информационных технологий, создать возможности для освоения профессий будущего», — отметил министр.

Шерзод Шерматов призвал IT-сообщество принять участие в трансформации учебных программ по информатике, поскольку представители сферы лучше знают, какие специалисты и какие навыки будут востребованными через 5−10 лет. Представители IT-сферы могут войти в состав рабочей группы или поделиться идеями и предложениями, направив письмо на электронные адреса informatikauz@gmail.com и informatika@xtv.uz.

Министр призвал молодежь ставить амбициозные цели и привел пример создания Университета Инха в Ташкенте, на этапе становления которого пять лет назад была заявлена цель создания одного из лучших вузов Узбекистана. Сегодня университет стал местом, куда стремятся попасть лучшие абитуриенты.

DevFest — это глобальное событие, проводимое сообществами Google Developers Group при поддержке компании Google. В его рамках проходит представление и обсуждение последних технологий и разработок Google с участием разработчиков, IT-специалистов, студентов IT- специальностей и людей, неравнодушных к современным технологиям.

Фестиваль GDG-Tashkent — DevFest организован группой GDG Tashkent, Университетом Инха в Ташкенте и Союзом молодежи Узбекистана при поддержке Google, Министерства по развитию ИТ и коммуникаций, Министерства народного образования и ПРООН в Узбекистане.