Председатель Ассоциации инвалидов Узбекистана Ойбек Исаков считает непосредственное участие в выборах очень важным для полноценной жизни человека с инвалидностью. Формально никаких препятствий для этого нет: люди с инвалидностью могут избирать и быть избранными, если они не признаны судом недееспособными и не приговорены к нахождению в местах лишения свободы. В любых других случаях прямое или косвенное ограничение избирательных прав граждан не допускается Конституцией. В реальности же, чтобы снять косвенные ограничения для непосредственного участия в выборах людей с особыми потребностями, потребуется создать доступную среду и обеспечить широкое использование специальных технических средств в избирательном процессе. Принятие нового кодекса — Избирательного — это хорошее время для создания новых, лучших возможностей, пишет Ойбек Исаков.

Сейчас проходит широкое обсуждение проекта Избирательного кодекса Узбекистана, призванного заложить систему и механизмы реализации гражданами своих прав в общественно-политической жизни страны путем голосования.

Участие в политической и общественной жизни — это право человека и важный шаг на пути к осуществлению других прав. Без равных для всех граждан возможностей участия в общественно-политической жизни, страна не может стать истинно демократической. Поэтому в избирательный процесс должны быть включены и вовлечены люди с инвалидностью.

Вовлечь людей с инвалидностью в общественно-политическую жизнь означает предотвратить их изоляцию во всех сферах. Один из способов их участия в политической жизни — это участие наравне с другими гражданами в избирательном процессе. Люди с инвалидностью могут, как и другие граждане, голосовать, выдвигать свои кандидатуры на выборные должности, выполнять обязанности административных руководителей, проводящих выборы, или работников избирательных участков, пропагандировать те или иные политические решения, контролировать процессы голосования и подсчета голосов, подготавливать и представлять отчеты, вести агитационную работу среди избирателей и развертывать кампании в поддержку кандидатов и политических партий. Участие лиц с инвалидностью в избирательном процессе является критерием их демократичности и общедоступности.

Согласно положениям статьи 29 Конвенции о правах инвалидов, «государства-участники гарантируют инвалидам право и возможность голосовать и быть избранными и обязуются обеспечивать возможность полноценного участия этой категории граждан в избирательном процессе, используя процедуры, помещения и материалы для голосования, которые в достаточной мере являются для них подходящими, доступными и легкими для понимания и использования». В соответствии с данной статьей конвенции, лица с инвалидностью должны иметь не только право, но и возможность голосовать и быть избранными. Это возлагает на государство обязанность посредством принятия практических мер гарантировать лицам с инвалидностью реальную возможность осуществлять свои избирательные права.

Поэтому одного лишь формального предоставления инвалидам права голоса недостаточно. Государства также обязаны обеспечить, чтобы инвалиды имели реальные возможности воспользоваться своими избирательными правами, например:

— обеспечить доступность избирательных участков для избирателей в инвалидных колясках (доступным считается избирательный участок, на территории которого человек в инвалидной коляске может передвигаться без посторонней помощи);

— содействовать использованию ассистивных устройств для голосования, позволяющих слабовидящим лицам голосовать самостоятельно, или путем предоставления инвалидам помощи при голосовании со стороны любого лица по их усмотрению;

— предоставить им информацию, касающуюся предвыборной агитации, и возможность получать информацию в ходе избирательного процесса в доступных для лиц с инвалидностью форматах (текст, набранный рельефно-точечным шрифтом Брайля, сенсорными символами или крупным шрифтом, а также сообщение на языке глухонемых).

На сегодняшний день в стране отсутствуют законодательные нормы, содержащие в полной мере указания на необходимость оснащения избирательных участков конструкциями, обеспечивающими доступ к голосованию гражданам с инвалидностью всех категорий.

В целях реализации людьми с инвалидностью своих избирательных прав Ассоциация инвалидов Узбекистана разработала следующие предложения для их учета в Избирательном кодексе:

1. Здания избирательных участков должны быть оснащены пандусами и перилами, удобными для передвижения лиц в инвалидных колясках.

2. В случае если вход в здание, где расположено помещение для голосования, не оборудован специальными приспособлениями для входа избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению и въезда лиц в инвалидных колясках, избирательным комиссиям необходимо обратиться в органы местного самоуправления, территориальные органы социальной защиты с просьбой решить вопрос об установке пандусов, поручней и т. д. При установке специальных приспособлений необходимо учитывать, что они должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП). Для проверки соответствия специального вышеуказанным нормативам, рекомендуется создать рабочую группу, в которую должны войти члены избирательной комиссии, представители общественных организаций инвалидов и органов местного самоуправления.

3. Для удобства волеизъявления лиц, передвигающих в инвалидных колясках, на избирательных участках должны быть установлены специальные кабинки для тайного голосования. Они должны отличаться от обычных более широкими стенками и низким столом — чтобы коляска заезжала в них без труда. Оборудование для голосования на избирательном участке (кабины, столы, а также и ящики для голосования) должно быть расположено таким образом, чтобы обеспечивались доступность и удобство для избирателей с инвалидностью.

4. Для незрячих и слабовидящих граждан на информационных стендах на избирательных участках следует разместить информацию крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля о зарегистрированных кандидатах в депутаты, порядке заполнения избирательных бюллетеней и т. д. С учетом потребностей указанной категории избирателей на избирательных участках в кабинах для тайного голосования следует размещать средства оптической коррекции (лупы, лупы с подсветкой и др.), дополнительное освещение, стулья.

5. Для избирателей, являющихся инвалидами по зрению, предлагается разработать избирательные бюллетени, написанные шрифтом Брайля, и со специальными трафаретами с прорезями для самостоятельного заполнения бюллетеней.

6. Избирательные комиссии при подготовке планов работы по информационному обеспечению выборов должны предусмотреть необходимые меры по информированию избирателей, являющихся инвалидами.

6. Информирование избирателей, являющихся инвалидами, должно осуществляться так, чтобы они имели беспрепятственный доступ к информации. Способы информирования должны определяться с учетом категории инвалидности.

Избирательным комиссиям для информационного обеспечения избирателей, являющихся инвалидами по зрению, рекомендуется:

— предусмотреть использование возможностей сети радиовещания;

— подготовить выпуски информационных материалов в аудиоформате (на цифровых носителях) о ходе избирательной кампании (времени и месте голосования, основных избирательных действиях, контактах), политических партиях, участвующих в выборах, кандидатах на должность депутатов, порядке голосования, порядке заполнения избирательного бюллетеня и других процедур;

— предусмотреть возможность подготовки информационных выпусков изданий (листков), напечатанных увеличенным шрифтом, удобным для прочтения, а также с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля;

— использовать для размещения информационных материалов, предназначенных для инвалидов по зрению, возможности интернета, в том числе официальные сайты Центральной избирательной комиссии (ЦИК), территориальных избирательных комиссий;

— в целях ознакомления незрячих граждан с информацией о выборах использовать технические возможности библиотек для незрячих, ресурсы общественных организаций инвалидов по зрению, располагающих специальным тифлооборудованием, преобразующим текстовые файлы в звуковые. По возможности информация может передаваться с использованием сотовой связи посредством голосовых SMS;

— обеспечить специализированные библиотеки для инвалидов по зрению необходимыми информационными материалами, изготовленными избирательными комиссиями и адаптированными для данной категории избирателей.

Избирательным комиссиям для информационного обеспечения глухих и слабослышащих избирателей в период избирательных кампаний рекомендуется:

— использовать текстовую передачу информации о выборах средствами факсимильной и мобильной связи (SMS-сообщения);

— при взаимодействии со средствами массовой информации предусмотреть при подготовке к выходу в телеэфир различных тематических передач и трансляций информационных выпусков, в том числе видеороликов о ходе подготовки и проведения выборов, использование сурдоперевода или субтитрирования.

Избирательным комиссиям для информационного обеспечения инвалидов в колясках в период избирательных кампаний рекомендуется располагать визуальную информацию о выборах в публичных местах так, чтобы избиратели могли ознакомиться с ней без дополнительных усилий.

7. Предлагается, чтобы ЦИК рекомендовала политическим партиям, участвующим в выборах, обратить особое внимание на информационную работу с данной категорией избирателей и готовить агитационные материалы в аудиоформате, печатные агитационные материалы крупным шрифтом и шрифтом Брайля, видеоролики с субтитрами или сурдопереводом.

8. В целях учета потребностей избирателей с инвалидностью предлагается, чтобы Пенсионный фонд Узбекистана предоставлял в ЦИК и территориальные избирательные комиссии сведения о численности избирателей с инвалидностью с указанием групп инвалидности по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года.

Избирательным комиссиям при оборудовании избирательных участков и помещений для голосования следует учитывать, что инвалиды участвуют в выборах на равных условиях с иными гражданами, однако для них необходимо создавать специальные условия, позволяющие им реализовывать свои права в полном объеме.

Важно помнить, что проголосовать для инвалидов является не только их желанием и правом, но и редкой возможностью почувствовать себя полноценными членами общества. Нужно также иметь в виду, что личное посещение инвалидами помещений для голосования избирательных участков, общение с членами избирательных комиссий, использование технических средств для голосования благотворно влияют на их интеграцию в общество и служат хорошим стимулом для активной общественной жизни.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.