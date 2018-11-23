«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты блюд, которые относятся к правильному питанию и ЗОЖ.

Тыквенно-чечевичный крем-суп





Нежный, сытный и согревающий крем-суп можно приготовить из тыквы и чечевицы. Суп по этому рецепту получается густым, ароматным, позитивного желтого цвета. Его можно подавать со сметаной или семечками тыквы, добавлять сухарики или есть просто так — все равно будет вкусно.

Курица «каччиаторе»





В итальянской кухне есть не только калорийные пицца и паста. Запеченная с овощами курица — это легкое блюдо, в одной порции которого примерно 219 кКал. Изюминка курицы «каччиаторе» — это соус, который сделает куриные голени сочными и ароматными. Такое блюдо можно подавать с рисом или любым другим гарниром, оно понравится всей семье.

Яблочные маффины





Диетические маффины практически ничем не отличаются от привычных кексов. Они такие же вкусные, с пористым тестом. В маффины по этому рецепту добавляют яблоки и кардамон, который хорошо сочетается с выпечкой. Эти маффины готовят из овсяной муки и молотого миндаля. Здесь нет пшеничной муки, поэтому в двух кексиках всего 145 кКал.

Сырные оладьи

Румяные оладушки с сыром — это отличное начало дня. Этот рецепт для тех, кто следит за фигурой и не может позволить себе обычные оладьи. Рисовая мука, нежирный творог и катык — готовые оладьи не добавят лишних сантиметров на талию, даже если съесть их вечером.

Кукурузные панкейки





Еще один вариант здорового завтрака: панкейки из кукурузной муки. Возможно, эти панкейки понравятся даже больше обычных, ведь у них хрустящая румяная корочка и сладкий аромат корицы и бананов. Подавать панкейки можно с обезжиренным творогом, фруктами или йогуртом.

Лимонный кекс





Даже те, кто сидят на диете, могут баловать себя вкусными кексами и тортами или, например, таким кексом с лимоном и маком, в котором совсем не содержится глютена. Основа кекса — овсянка, а его калорийность в 100 граммах — всего 215,8 кКал.

Овощные колечки





Для тех, кто любит похрустеть снэками перед телевизором — рецепт здорового перекуса. Хрустящие колечки из болгарского перца в корочке из сухарей и пармезана отлично сочетаются с кисловатым творожным соусом. Приготовить их совсем несложно, справятся даже начинающие кулинары.

Овощи с брынзой

Запеченные овощи с брынзой — это отличный вариант гарнира или самостоятельного блюда. Они получаются яркими, красивыми и аппетитными. С приготовлением такого блюда справятся даже начинающие кулинары, а его вкус по достоинству оценит вся семья.

Куриный рулет с зеленью





Если иногда хочется колбасы, можно приготовить куриный рулет с зеленью. Это полностью натуральное блюдо без непонятных или экзотических ингредиентов, которое, к тому же, очень просто приготовить. От кусочка такой домашней колбаски на завтрак не откажутся ни дети, ни взрослые.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

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