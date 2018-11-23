Председатель Комитета женщин Узбекистана, заместитель премьер-министра Танзила Нарбаева в интервью «Газете.uz» рассказала о гендерном равенстве на уровне принятия решений в стране и работе по увеличению доли женщин.

«Я не единственная женщина-политик. Есть женщины в администрации президента, есть женщины-министры, заместители министров, есть женщины-парламентарии. Другое дело количество, оно, конечно не отвечает требованиям, которые ставятся на глобальном уровне», — отметила вице-премьер.

Если женщины составляют половину населения Узбекистана, то на уровне принятия решений их сегодня значительно меньше, сказала она.

«Но мы против того, чтобы назначать на должности только из-за того, что это женщина, — продолжила заместитель премьер-министра. — Я сама как руководитель женской организации против этого. Я за подход, когда женщина достойна своего поста, имеет необходимый уровень знаний, лидер, она должна представлять страну на уровне принятия решений».

Комитет женщин запустил программу по повышению потенциала женщин, которые включены в резерв на руководящие должности, сообщила Танзила Нарбаева. «Следующий год — год выборов [в парламент]. Мы сегодня работаем с политическими партиями. Составили список из 3000 женщин, будем работать над повышением их потенциала, чтобы они могли достойно бороться за место в парламенте», — подчеркнула она.

Сегодня доля женщин в правительстве составляет 11%, в нижней палате Олий Мажлиса — 15%, в верхней палате — 17%, отметила вице-премьер.

«В период карьерного расцвета многие женщины больше уделяют время семье, детям. Обычно в семье приходят к обоюдному согласию, что она не будет расти в карьере. Это ее право. Но если женщина хочет строить карьеру, то должны быть широкие возможности для этого», — считает глава Комитета женщин.