Главный выигрыш от видеоселектора — скорость в поиске верных решений. Для больших и территориально разбросанных организаций видеоселектор дает возможность быстро собирать совещания. Это снижает расходы на их организацию и повышает эффективность управления.

Наиболее эффективен видеоселектор в военном и государственном управлении, особенно явно это проявляется в чрезвычайных ситуациях. А для бизнеса видеоконференцсвязь приносит пользу экономией транспортных и командировочных расходов, повышая ответственность на местах и производительность административно-управленческого персонала (менеджеров).

Разве недостаточно голоса?

Чем лучше восприятие, тем выше взаимопонимание и скорость общения.

восприятие информации одним лишь голосом — 20%;

восприятие информации в видео общении — 60% (выше в три раза);

привлечение к обсуждению специалистов «с полей» снижает эффект «глухого телефона».

Именно поэтому Генштабы современных армий оснащаются видеоселектором. Ведь от скорости выработки верных решений зависит победа на поле боя. Управление организацией по сути мало отличается от военного, и без постоянного повышения эффективности любая команда, теряя ресурсы, рано или поздно будет разбита конкурентами.

Как это работает?

Зависит от задач, но обычно все просто:

на сервер устанавливается программа;

в каждое место подключения ставится специальная камера, микрофон/колонки и мониторы;

все подключается к одной общей сети (интернет, TAS-IX, VPN или другие).

И практически из коробки vMajlis позволит:

обмениваться документами;

демонстрировать презентации и делиться экранами своих компьютеров;

вести чат для письменных комментариев и ответов прямо во время выступлений.

Если все так просто, то почему бы не сделать все самостоятельно?

Это замечательная мысль, и она, безусловно, имеет право на существование, и даже в некоторых случаях компания советует все сделать именно таким образом.

Ведь, казалось бы, «почти даром» можно купить подписку на зарубежный облачный сервис типа Skype for Business, и для этого нужен всего лишь стабильный высокоскоростной интернет в каждой точке подключения.

А что еще печальнее, в соответствии с пунктом 3 политики конфиденциальности Skype, сервис и его партнеры могут предоставлять личные данные, содержимое разговоров и/или трафик данных пользователей в ответ на законный запрос органов судебной власти или правоохранительной системы. Кроме того, мгновенные сообщения, переданные пользователем, будут сохраняться на протяжении 30 дней, если другой срок не будет истребован представителями госорганов.

Это не антиреклама Skype-подобных сервисов, но vMajlis принципиально разрабатывается только на открытом ПО, чтобы обеспечить безусловную конфиденциальность. Поэтому, когда нужна надежность и безопасность при минимальной стоимости, лучше все же обратиться к профессионалам.

Где еще это применяется?

Считается, что vMajlis — это решение уровня Кабинета Министров или глобального бизнеса, чтобы ускорить и повысить эффективность управления. Но также он отлично подойдёт для:

судопроизводства — быстрый и безопасный вызов на показания экспертов и/или свидетелей;

дистанционного обучения — проведение вебинаров, обучение и экзамены на расстоянии (например, та же инновационная школа для молодоженов);

телемедицины — дистанционная диагностика, врачебные осмотры, консультации;

туристической поддержки — переводы, гиды и еще многое другое.

Если появились свои идеи по использованию видеоконференцсвязи, то можно ими поделиться в комментариях, и TECHNOUNIT обязательно постарается их воплотить в жизнь.





Система видеоконференцсвязи vMajlis поддерживает онлайн-подключение не только видеокамер, но и диагностического медицинского оборудования. Например, аппаратов УЗИ, ЭКГ или гастроскопии. А удобный интерфейс позволит всегда пригласить на консилиум как дополнительных специалистов, так и переводчиков.

Почему именно vMajlis от TECHNOUNIT-GROUP?

«Когда один из заказчиков попросил нас помочь выбрать видеоселектор, мы изучили практически все существующие решения, — говорит директор компании Руслан Мусяев. — Это были как закрытые профессиональные платформы, так и бесплатные или же условно-бесплатные решения типа Skype for Business или Apple FaceTime. И ни одно не устроило ни нас, ни заказчика исходя из показателей функционал/цена/качество/безопасность. Вот тогда-то и пришлось самим сесть за написание кода».





«Являясь разработчиками, а не просто перепродавцами, они знают слабые и сильные стороны каждого производителя, — рассказывает АКТ специалист Союза молодёжи Узбекистана Уткир Нумонов. — Выясняя технические условия и требования, советуют наиболее подходящее оборудование, и поэтому не приходится тратить деньги на несовместимый «IT-зоопарк».

TECHNOUNIT-GROUP организует процесс монтажа и настроек, протестирует оборудование на совместимость и обучит персонал.

Все системы, которые разрабатываются в компании, обязательно имеют узбекский интерфейс и учитывают особенности местного рынка и законодательства. Тем самым устраняется проблема подготовки кадров даже в отдаленных регионах. Благодаря своим объемам она является привилегированным партнером у многих поставщиков оборудования и поможет заказчикам получить наибольшие скидки.

Что нужно для установки видеоселектора?

Нужно заполнить форму предзаказа на сайте vmajlis.uz, или же просто позвонить в офис компании по телефону: (+998) 97−424−41−00.

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