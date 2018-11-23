В Ташкентском государственном экономическом университете состоялась церемония вручения наград лучшим узбекистанским ученым Scopus Award. Вклад ученых в развитие науки оценивался соответственно цитируемости в рецензируемой научной литературе.

Награды в номинации «Ученый года» получили Дильшат Туляганов из филиала Туринского политехнического университета, Темирбек Усманов из Академии наук и Бобомурад Ахмедов из Национального университета Узбекистана. «Лучшим молодым ученым» назван Мираббос Ходжамбердиев, а в номинации «Женщины в науке» награду получила Шахло Турдикулова.

Вручение награды «Женщины в науке» Шахло Турдикуловой.

Ведущие авторы по шести категориям также были отмечены наградами. Иброхим Абурахмонов получил премию за публикации по теме сельского хозяйства, Олим Рузимурадов — за инжиниринг и технологии, Рауфхон Салаходжаев — за гуманитарные науки, Улугбек Абдуфаттаев — за медицину, Бахром Омиров — за естественные науки, а Татьяна Хегай была отмечена наградой за публикации по социальным наукам.

Дипломы и статуэтки победителям вручили заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов и советник президента Абдужаббар Абдувахитов.

«Сегодня мы ставим перед собой высокие цели, которые заключаются в улучшении охвата высшим образованием молодых людей Узбекистана, а в дальнейшем — трансформации системы высшего образования республики Узбекистана в образовательный хаб Центральной Азии», — сказал вице-премьер во время церемонии вручения наград.

Премия Scopus Award — это престижная мировая научная награда, вручаемая на основе данных системы Scopus, крупнейшей мировой базы аннотаций и цитирования рецензируемой научной литературы. В системе Scopus находится более 70 миллионов записей о научных публикациях, самая старая из которых датируется 1788 годом. Более 100 научно-образовательных организаций Узбекистана получили доступ к базе Scopus в 2018 году в рамках проекта национальной программы «Наука-2020».

Церемония награждения премией Scopus Award прошла в рамках Первого международного научного форума ученых Узбекистана. Он был организован Министерством высшего и среднего специального образования при поддержке международного научного издательства Elsevier.