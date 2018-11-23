Многие люди живут по инерции, думая, что время бесконечно. Эта иллюзия позволяет год за годом откладывать важные личные проекты на потом, и часто — навсегда. Тем временем вырастают дети и стареют родители, уходит любовь и здоровье, а прежние мечты теряют свою актуальность.

Часто люди много мечтают, но не решаются заняться воплощением своих желаний, или же хотят обрести уверенность в своем решении и получить стимул к действию. Хочется разорвать замкнутый круг «дом-работа-сон», но с чего начать? Как же кардинально изменить свою жизнь и найти скрытые источники энергии?

8 декабря в бизнес-школе Profi Training состоится тренинг «Отключи автопилот и начни управлять своей жизнью». Благодаря проверенным методикам всего за один день участники научатся менять свою жизнь к лучшему.

Программа включает в себя массу упражнений, позволяющих полностью перезагрузиться, посмотреть на обыденные вещи со стороны, проработать и взять за привычку полезные занятия. Отработка ведется по зарубежным методикам.

Программа тренинга:

изучение важных факторов, влияющих на решение и поведение человека;

методы преодоления страхов и их проработка;

выявление слабых и сильных сторон и многое другое.

Если участникам не понравится курс, то создатели обещают вернуть деньги.





Тренинг проведет Татьяна Шалунова — со-основатель и директор бизнес-школы Profi Training, а также член международной сети экспертов «Союзконсалт». Работала на руководящей позиции 11 лет. Владеет собственным бизнесом уже свыше 5 лет.

Татьяна Шалунова провела 100 тренингов и курсов и обучила уже свыше двух тысяч человек. Более 70 человек прошли тренинг «Отключи автопилот и начни управлять своей жизнью».

Заявку на участие можно оставить по ссылке.

Телефоны для регистрации: (+998) 71−200−24−27, (+998) 90−957−24−27.

Сайт: uztraining.uz

Telegram: t.me/profi_training

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