Каждый руководитель систематически сталкивается с такими проблемами и задачами:
- подбор квалифицированных кадров;
- необходимость отладки и оптимизации рабочих процессов;
- мотивация персонала для достижения максимальных результатов работы.
Как решить эти и другие проблемы при условии минимизации затрат, руководители смогут узнать на мастер-классе Елены Козловской «Управление персоналом для руководителей» (HR for non-HR). Мероприятие пройдет 1 и 2 декабря в отеле Wyndham Tashkent.
О спикерах
Елена Козловская — HR-специалист и автор ряда научных статей. Широко известна не только на территории России, но и всего СНГ. Уже более 15 лет занимается решением вопросов в указанной области. Занимает должность заместителя директора Одинцовского филиала МГИМО МИД России.
Более восьми лет Елена Козловская занимала руководящие должности в таких всемирно известных компаниях, как: Coca-Cola HBC, Renaissance capital, Novartis group, Doc+ и так далее. Она продолжает активно совершенствоваться, совмещая работу замдиректора с преподавательской деятельностью.
Ассистировать Елене Козловской будет Владлена Гирина — специалист с не менее впечатляющей квалификацией и опытом работы более 15 лет. В ее послужном списке числятся такие крупные субъекты рынка, как: торговая сеть «Ашан», Kelly Services, Holiday Inn, Дитсманн и оргкомитет Олимпийских игр Сочи-2014.
Мастер-класс будет информативным, динамичным и полезным для владельцев фирм и управленцев.
Подробнее о мероприятии
Генеральным спонсором выступает НОУ «Рособразование». Мастер-класс проводится при информационной поддержке Торгово-промышленной палаты Узбекистана.
В нем могут принять участие не только руководители, но и сотрудники, заинтересованные в решении вопросов HR и повышении собственной квалификации. В качестве подтверждения факта участия, каждый участник получает сертификат от Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО МИД России.
На мастер-классе слушатели узнают:
- как формировать ключевые задачи бизнеса, которые можно решить, используя HR-инструменты и методы;
- как проводить анализ HR-бренда для выявления его сильных и слабых аспектов для выполнения объективной оценки и последующей ликвидации выявленных проблем;
- как создавать собственные эффективные, а главное — экономичные стратегии привлечения и дальнейшего отбора сотрудников;
- как развивать и удерживать кадры без лишних трат.
Также участники мастер-класса смогут овладеть техникой поведенческого интервью и обменяться опытом с коллегами.
Почему участие в мероприятии — это выгодно?
При помощи полученных знаний можно минимизировать расходы на поиск и найм персонала, а также мотивацию и удержание наиболее ценных сотрудников. Каждый год сотни и тысячи предприятий тратят на эти цели в сотни раз больше, чем стоит мастер-класс.
Стоимость участия за человека:
Осталось всего 57 мест.
Регистрация на мастер-класс по ссылке.
Подробную информацию можно получить по телефонам (+998) 78−120−55−65, (+998) 78−120−55−45, (+998) 78−140−55−25, (+998) 120−55−85 и на сайте mymentor.uz.
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