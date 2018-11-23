Каждый руководитель систематически сталкивается с такими проблемами и задачами:

подбор квалифицированных кадров;

необходимость отладки и оптимизации рабочих процессов;

мотивация персонала для достижения максимальных результатов работы.

Как решить эти и другие проблемы при условии минимизации затрат, руководители смогут узнать на мастер-классе Елены Козловской «Управление персоналом для руководителей» (HR for non-HR). Мероприятие пройдет 1 и 2 декабря в отеле Wyndham Tashkent.

О спикерах

Елена Козловская — HR-специалист и автор ряда научных статей. Широко известна не только на территории России, но и всего СНГ. Уже более 15 лет занимается решением вопросов в указанной области. Занимает должность заместителя директора Одинцовского филиала МГИМО МИД России.

Более восьми лет Елена Козловская занимала руководящие должности в таких всемирно известных компаниях, как: Coca-Cola HBC, Renaissance capital, Novartis group, Doc+ и так далее. Она продолжает активно совершенствоваться, совмещая работу замдиректора с преподавательской деятельностью.





Ассистировать Елене Козловской будет Владлена Гирина — специалист с не менее впечатляющей квалификацией и опытом работы более 15 лет. В ее послужном списке числятся такие крупные субъекты рынка, как: торговая сеть «Ашан», Kelly Services, Holiday Inn, Дитсманн и оргкомитет Олимпийских игр Сочи-2014.

Мастер-класс будет информативным, динамичным и полезным для владельцев фирм и управленцев.

Подробнее о мероприятии

Генеральным спонсором выступает НОУ «Рособразование». Мастер-класс проводится при информационной поддержке Торгово-промышленной палаты Узбекистана.

В нем могут принять участие не только руководители, но и сотрудники, заинтересованные в решении вопросов HR и повышении собственной квалификации. В качестве подтверждения факта участия, каждый участник получает сертификат от Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО МИД России.

На мастер-классе слушатели узнают:

как формировать ключевые задачи бизнеса, которые можно решить, используя HR-инструменты и методы;

как проводить анализ HR-бренда для выявления его сильных и слабых аспектов для выполнения объективной оценки и последующей ликвидации выявленных проблем;

как создавать собственные эффективные, а главное — экономичные стратегии привлечения и дальнейшего отбора сотрудников;

как развивать и удерживать кадры без лишних трат.

Также участники мастер-класса смогут овладеть техникой поведенческого интервью и обменяться опытом с коллегами.

Почему участие в мероприятии — это выгодно?

При помощи полученных знаний можно минимизировать расходы на поиск и найм персонала, а также мотивацию и удержание наиболее ценных сотрудников. Каждый год сотни и тысячи предприятий тратят на эти цели в сотни раз больше, чем стоит мастер-класс.

Стоимость участия за человека:





Осталось всего 57 мест.

Регистрация на мастер-класс по ссылке.

Подробную информацию можно получить по телефонам (+998) 78−120−55−65, (+998) 78−120−55−45, (+998) 78−140−55−25, (+998) 120−55−85 и на сайте mymentor.uz.

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