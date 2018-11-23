В Ташкентском государственном юридическом университете 22 ноября состоялось открытие кафедры «Интеллектуальная собственность». Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе вуза.

Кафедра создана по инициативе министра юстиции Узбекистана Русланбека Давлетова и генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Френсиса Гарри.

Актуальность создания кафедры связана с необходимостью повышения уровня осведомленности общества о важности уважения и защиты интеллектуальной собственности, отмечалось на мероприятии.

Основные направления кафедры — исследования по охране и защите интеллектуальной собственности в Узбекистане и разработка предложений в законодательство. Кроме того, кафедра займется созданием учебно-методической базы, привлечением зарубежных экспертов и обучением представителей страны в Академии ВОИС в Турине.

Кафедра будет сотрудничать с Агентством интеллектуальной собственности Узбекистана, которое осуществляет единую политику в данной области.

Планируется также открыть магистратуру по направлению «Интеллектуальная собственность» сроком обучения один год.

Постановлением президента от 14 ноября Узбекистан присоединился к соглашению о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности стран СНГ.