Центральный банк Узбекистана разработает национальную систему индикаторов доступности финансовых услуг, касающихся предложения базовых финансовых услуг населению. Об этом на семинаре «Финансовая доступность и грамотность как основы устойчивого экономического развития» в пятницу заявил первый заместитель председателя Центрального банка Тимур Ишметов.

По его словам, набор индикаторов должен соответствовать специфике отечественного финансового рынка, поскольку иностранные индикаторы применить один к одному во всех странах невозможно.

«Мы обратились за помощью к нескольким международным институтам, включая Всемирный банк. Как показали расчеты, мы получаем хорошие показатели, но мы знаем, что они не отражают реальной картины. Например, у нас очень высокие показатели по количеству банковских счетов и карт. Но есть люди, у которых по две-пять карт, а у некоторых нет ни одной. Общее количество карт, поделенное на население, нас не устраивает. Нас интересует количество карт на количество счетов», — пояснил он.

Как уточнил «Газете.uz» руководитель Службы по защите прав потребителей банковских услуг Центробанка Баходир Мирзаев, базовый набор финансовых услуг включает прием средств на счета, выдачу кредитов (займов), осуществление платежей.

Разработку национальной системы индикаторов планируется начать со следующего года. «Из наших соседей только у России есть индикаторы (PDF). Мы планируем изучить их методики, а также проконсультироваться с международными институтами перед внедрением», — сказал он.

Тимур Ишметов указал на ряд проблем и недостатков, особенно в регионах страны, в части доступности финансовых услуг и соблюдения прав потребителей.

«Опыт двух последних лет в новых экономических реалиях показал, что низкий уровень финансовой грамотности населения не позволяет коммерческим банкам достаточно расширить продуктовую линейку. Имеются проблемы для внедрения новых технологий», — сказал он.

Для повышения финансовой грамотности и информированности потребителей при ЦБ была создана Служба по защите прав потребителей банковских услуг.

«Цель — защитить права потребителей услуг коммерческих банков. Будучи более подкованными, банки могут включать условия в договорах, в результате которых потребитель во многих случаях де-юре оказывается неспособным защитить себя. Как регулятор мы вынуждены вмешиваться, давать предписания банкам, чтобы они меняли условия таких договоров, устанавливаем минимальные требования к договорам», — отметил Тимур Ишметов.