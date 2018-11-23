Молодежь, эксперты и представители правительства в среду провели встречу для обсуждения важной темы, которая часто остается скрытой от общества, — гендерном насилии. «Диалог с молодежью» был организован в книжном магазине «Китоб олами» в Ташкенте Комитетом женщин Узбекистана и ЮНИСЕФ в рамках мероприятий Всемирного дня детей.

Ярко-оранжевые шарфы выступавших символизировали приверженность инициативе «Шестнадцать дней активизма против гендерного насилия» — международной кампании, которая отмечается ежегодно с 25 ноября по 10 декабря.





Открывая обсуждение, глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Саша Грауманн поделился рядом тревожных фактов из недавнего глобального доклада фонда. В нем подчеркивается, что в 38 странах с низким и средним уровнем дохода почти 17 миллионов женщин сталкиваются с сексуальным насилием в детстве. В 28 странах Европы около 2,5 миллионов молодых женщин рассказывают о том, что подверглись сексуальному насилию в возрасте до 15 лет. В докладе также отмечается, что лишь 1% девочек, ставших жертвами насилия, обращались за профессиональной помощью.





Проблема гендерного насилия — проблема глобальная, и она актуальна для каждой страны мира, сказала представитель Комитета женщин Узбекистана Дилором Кузиева. Она рассказала о запущенной в этом году телефонной «горячей линии» (1146), по которой женщины могут сообщать о насилии в семьях. В махаллях налажены специализированные услуги по выявлению случаев домашнего насилия, консультирования и профилактике таких ситуаций, сообщила Дилором Кузиева. Она также обратила внимание на имеющуюся сеть из 130 центров социальной реабилитации для женщин, подвергшихся насилию, и рассказала о социальной и психологической помощи, которую в них можно получить.

Выступавшие поделились личными историями, связанными с гендерным насилием. Фаина Ягафарова, активистка по правам женщин, рассказала о своем детстве, наполненном страхом перед физически и психологически жестоким отцом.

«Он избивал, преследовал, угрожал. Он считал, что это его право как главы семьи. Даже когда моя мама убегала к соседям и стучала в их двери, они не помогали. Они считали, что не имели права вмешиваться», — отметила она.





Анник Кайтеси-Жозан, психолог из Франции, работающая в Ташкенте, рассказала о своей работе с девушками из разных стран, ставшими жертвами торговли людьми и принужденных заниматься проституцией в Париже. Описывая контраст между их ожиданиями лучшей жизни за рубежом и суровой реальностью, полной жестокости и безысходности, с которой они столкнулись по прибытии во Францию, она подчеркнула, что подобное насилие происходит во всем мире и несет как психологические, так и физические последствия. Ее призыв был однозначным: «Не отводите взгляд. Эти девушки не должны быть невидимыми».

Студент фармацевтического лицея Ксения Ерошикина и активистка Анастасия Черепанова говорили о психологических последствиях сексуальных и физических домогательств и ежедневном страхе перед мужчинами, с которым они живут. Они рассказали, как с раннего возраста слышат: нужно одеваться консервативно, чтобы избежать «привлечения внимания и не стать «инициатором насилия».

Сотрудница ЮНИСЕФ в Узбекистане Шахноза Зафари также рассказала о том, как была свидетелем насилия над матерью в ее семье. Она задала аудитории ряд интересных вопросов, призвав их рассмотреть свои собственные предрассудки: «Если на девушку нападают, вы спросите, во что она была одета? Если домохозяйка была избита мужем, вы спросите о том, справлялась ли она со своими обязанностями?»

По ее мнению, изменения могут произойти только тогда, когда семьи научат своих сыновей уважать женщин и дадут своим дочерям право брать на себя ответственность за свою жизнь. «Есть мнение, что когда вы воспитываете мальчика, вы воспитываете человека, когда вы воспитываете девочку, вы воспитываете нацию. Давайте подумаем о том, какую мы воспитываем страну», — отметила она.

Дилором Кузиева подчеркнув активную работу, которую Комитет женщин проводит с семьями. Она рассказала о задаче изменения глубоко укоренившихся взглядов о роли женщины в обществе и обратилась с просьбой поддержать деятельность комитета на местах в решении проблемы гендерного насилия.

Один из участников встречи — 18-летний Мухаммаджон поделился историей о том, что его мама страдала от домашнего насилия, и лишь когда она нашла в себе силы, чтобы уйти от мужа, ее жизнь наладилась. «Если в семье есть проблема, семья не должна решать ее в одиночку», — отметил он и выразил благодарность Комитету женщин и махалле за помощь и поддержку.

10-летняя Марджона и 8-летний Юрий, молодые журналисты, рассказали, что замечают, как мужчины иногда ненадлежащим образом ведут себя в общественном транспорте. Марджона отметила, что некоторые девочки в ее школе страдают от насилия, но никому не говорят об этом. Если же они об этом рассказывают, то их просьбы остаются без ответа. Юрий предложил проводить в школе классные часы, на которых такие вопросы можно обсуждать и решать. Несколько участников встречи говорили о различиях в ожиданиях относительно дресс-кода и поведения для мальчиков и девочек.

Шахноза Зафари завершила диалог призывом: «Гендерное насилие широко распространено. Это тот „слон в комнате“, о котором мы знаем, но не говорим. Давайте не будем прятать имеющиеся проблемы и недостатки за счет женщин, уговаривая их терпеть».