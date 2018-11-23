22 ноября на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана депутаты рассмотрели законопроект об усилении административной и уголовной ответственности за незаконное приобретение или сбыт валюты.

Разработчиками проекта закона «О внесении изменений в статью 177 Уголовного кодекса Республики Узбекистан и статью 170 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности» выступили Генеральная прокуратура и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при ней, сообщили «Газете.uz» в рабочей группе. Законопроект на обсуждение выдвинул депутат Владислав Цветков.

В пояснительной записке к законопроекту, с которой ознакомилась редакция, предлагается:

изменить санкцию в статье 170 КоАО — повысить размер штрафа и установить административный арест на 15 суток за незаконное приобретение или сбыт гражданами валютных ценностей;

за незаконное приобретение или сбыт гражданами валютных ценностей; исключить из части 1 статьи 177 УК размер незаконно приобретенных или сбытых валютных ценностей («значительный размер» — от 100 до 300 минимальных размеров зарплаты) и усилить меры ответственности по всем частям этой статьи.

Таким образом, первый случай незаконного оборота валюты будет административным правонарушением, наказуемым более высоким, чем прежде, штрафом и арестом на 15 суток. Второй случай, совершенный после административного взыскания, независимо от размера, в котором была куплена или продана валюта, станет уже уголовным преступлением.

Новые размеры штрафов, сроки общественных, исправительных работ, а также лишения свободы, являющиеся мерами ответственности, в настоящий момент обсуждаются депутатами, сообщили «Газете.uz» в Законодательной палате.

Разработчики документа предполагают, что принятие закона позволит повысить эффективность профилактики незаконного оборота валюты, увеличить размер покупки обменными пунктами у населения иностранной валюты, снизить уровень теневого сектора экономики и устранить каналы неконтролируемого оттока иностранной валюты.

По данным департамента при Генпрокуратуре, с момента открытия свободного обмена иностранной валюты в сентябре прошлого года у населения выкуплено 2,8 млрд долларов и продано 710 млн долларов. Из-за рубежа посредством денежных переводов в Узбекистан поступило 5,6 млрд долларов, из страны переведены 905 млн долларов.

Разработчики документа рассматривают валюту, проданную населению или переведенную в страну, потенциальной «подпиткой черного рынка». В пояснительной записке приводится статистика валютных преступлений.

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями за первые девять месяцев 2018 года выявил 2069 фактов незаконного оборота иностранной валюты (за этот же период 2017 года — 1656), по которым возбуждены 398 (349) уголовных дел и 1671 (1307) административных производств. У правонарушителей изъято 2,8 (3,1) млн долларов и 6,7 (8,7) млрд сумов, всего иностранной валюты в сумовом эквиваленте — 30,5 (23,3) млрд сумов.

Наблюдается резкое увеличение количества выявленных преступлений, связанных с незаконным приобретением или сбытом гражданами валютных ценностей. Если в 2014 году были зарегистрировано 260 преступлений этой категории, то в 2015 году — 270, в 2016 году — 331, в 2017 году — 399 и за первые девять месяцев 2018 года — 398.

Снижению динамики и искоренению этого вида преступления, считают разработчики, препятствует то, что под действие части 1 статьи 177 Уголовного кодекса подпадает незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей только в значительном размере (не менее 20,3 млн сумов или 2449 долларов) после привлечения лица к административной ответственности за такие же действия.

«Наличие данной нормы в изложенной редакции способствует практически безнаказанному ведению отдельными лицами деятельности по незаконному обмену иностранной валюты, что негативно сказывается на профилактике данного вида правонарушения», — говорится в пояснительной записке.

Изучение административных производств, на которые ссылается департамент, показало, что в 2016—2017 годах и за девять месяцев 2018 года 192 лица ежегодно от четырех до шести раз привлекались к административной ответственности за незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей в незначительном размере.

«Дифференциация лиц, превративших данный вид правонарушения в профессию, показывает, что они разделены на „одиночек“ (совершающие мелкие операции, подпадающие только под административную юрисдикцию) и строго законспирированные устойчивые преступные группы (совершающие крупные и особо крупные сделки), с четким распределением между его членами задач (главари, снабженцы, охрана, информаторы, продавцы)», — говорится в пояснительной записке.

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями и другие правоохранительные органы проводят систематические мероприятия по их искоренению, говорится в документе. В 2014 году было возбуждено 170 уголовных дел по части 2 статьи 177 УК, в 2015 году — 150, в 2016 году — 227, в 2017 году — 308, за девять месяцев 2018 года — 240.

Разработчики обосновывают необходимость принятия поправок тем, что незаконный оборот валюты негативно отражается на реформах в стране, создает предпосылки для формирования теневой экономики, увеличения коррупционной преступности и легализации преступных доходов. Все эти факторы «крайне не сопоставимы с действующими мерами ответственности за данный вид правонарушения», резюмирует надзорный орган.