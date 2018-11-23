«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из семи интересных вариантов досуга в Ташкенте на выходных 24 и 25 ноября.

Кинопремьеры 24 и 25 ноября

В столице проходит премьера мультфильма «Ральф против интернета» о приключениях Ральфа и Ванилопы фон Кекс на просторах интернета.

Продолжаются следующие показы фильмов «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», «На край света: В поисках единорога», «Хантер Киллер», «Девушка, которая застряла в паутине», «Богемская Рапсодия», «Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин», «Смолфут», Maqsad, Temur, «Исломхужа», Ruh 5−13 (4-qism), Qaysarginam 2, Hayot, Nayrang, Millioner kelin, Jonimga tegding jonim, Haloskor, Jekpot, Godak nolasi, Amiran.

Неделя французской драматургии 24 и 25 ноября

Молодежный театр Узбекистана приглашает на Неделю французской драматургии. На сцене будет представлена комедия «Лекарь поневоле» и сказка «Кот в сапогах».

Кубок Узбекистана по аргентинскому танго 24 ноября

В танцевальном клубе WorldDance пройдет третий этап Кубка Узбекистана по аргентинскому танго. Зрителей ждет соревнование танцевальных групп за призовое место.

Ташкентская Неделя Моды 24 и 25 ноября

С 21 по 26 ноября во Дворце творчества молодежи проходит Неделя моды 2018. Специальные гости — представители модной индустрии из Италии, Китая, Кореи и России.

Бесплатный женский мастер-класс 24 ноября

Dlux Dance Studio приглашает на бесплатный демо-урок «Танец женственности». В программе: разминка, станок, растяжка, основы хореографии и многое другое.

Бесплатный детский мастер-класс 25 ноября

Школа Nest организует бесплатный мастер-класс по предпринимательству для детей от 12 до 18 лет, где они смогут развить беглость, гибкость, оригинальность мышления и воображения.

Благотворительный футбольный матч 25 ноября

В спортивном комплексе «Межвузовый» пройдет благотворительный футбольный матч под названием «Диабет ― не приговор!». Приглашенные гости ― профессиональные футболисты высшей лиги, игроки национальной сборной и легенды узбекского футбола. Судьей матча станет рефери Равшан Ирматов.

Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.

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