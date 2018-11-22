«Яндекс Такси» планирует начать прием безналичных оплат по Uzcard в Узбекистане уже в первом квартале 2019 года. Об этом «Газете.uz» сообщил директор «Яндекс Такси» в регионе EMEA и СНГ, директор по международной стратегии Арам Саргсян.





Большая часть работы по внедрению безналичной оплаты уже завершена, пояснил он, однако уточнил, что «проблема в том, что больше 90% [карт в Узбекистане] — Uzcard. Наш сервис давно умеет работать с Visa и MasterCard, и мы могли бы включить безналичную оплату в стране хоть завтра. Но их доля настолько крохотная, что большая часть населения все равно не смогла бы воспользоваться этой функцией».

По словам Арама Саргсяна, «Яндекс Такси» начал думать о возможности поддержки Uzcard еще перед запуском сервиса в стране.

Однако, отметил он, проблема в том, что Uzcard требует метод аутентификации, отличающийся от стандарта Visa и MasterCard. На этих картах размещен CVC-код — это защитный код для идентификации пользователя в платежной системе. С его помощью происходит привязка карты к аккаунту в приложении.

«Специально для Узбекистана нам нужно переделать приложение, чтобы оно могло поддерживать локальные карты. Это делается. Думаю, не в этом году, но в [первом квартале 2019 года] мы точно должны успеть его запустить».

«Яндекс Такси» появился на рынке Узбекистана в апреле. Узбекистан стал девятой страной, в которой запущен сервис. В июне компания раскрыла количество ежедневных перевозок — около 20 тысяч, однако сейчас, по словам представителей сервиса, эта цифра «гораздо больше». По данным издания Spot, «Яндекс Такси» инвестировал в Узбекистан 1 млн долларов и намерен до конца года вложить в рынок приблизительно столько же. Точные цифры представители компании не раскрывают.