Дети в школах не должны сидеть и зубрить материалы в классах, необходимо развивать у них критическое мышление. Об этом на прошлой неделе в рамках Глобальной недели предпринимательства (Global Entrepreneurship Week Uzbekistan) заявил заместитель министра народного образования Атабек Назиров. Цитаты из выступления опубликовала пресс-служба МНО.

«Мы с первого класса не учим детей задавать вопрос: „Почему?“, мы не учим критическому мышлению. Это наша большая проблема. Сейчас мы взаимодействуем с зарубежными партнерами, чтобы изучить их опыт в этом направлении и адаптировать его для наших учителей. Методика преподавания должна также учить детей, как им самостоятельно получать и осваивать знания. Если мы научим детей критическому мышлению, в эру интернета они сами смогут находить ответы на вопросы», — сказал Атабек Назиров.

Система народного образования должна не только предоставлять фундаментальные и гуманитарные знания, готовить к поступлению в высшие учебные заведения, но и в первую очередь готовить молодежь к самостоятельной жизни, давать навыки, необходимые для трудовой и предпринимательской деятельности, отметил он.

Заместитель главы МНО отметил, что в сфере народного образования функционирует около 10 тысяч школ, где работают около 500 тысяч учителей и обучаются почти 6 миллионов детей. Сейчас, к сожалению, только 10% выпускников школ получают возможность поступить в вузы. Узбекистану, который не имеет доступ к морю и дешевой логистике, будет трудно конкурировать с многими другими странами, особенно на экспортном рынке произведенных готовых товаров. Но есть сектора, где можно конкурировать.

По мнению замминистра, одним из таких секторов являются экспорт услуг на рынке информационных технологий. Освоив знания по дизайну или программированию, отечественные специалисты могли бы оказывать услуги зарубежным компаниям и зарабатывать достойные деньги. Огромный потенциал имеет также внутренний рынок услуг с высокой добавленной стоимостью в таких отраслях, как здравоохранение, образование, туризм, финансовые и юридические услуги и многие другие.

«Мы начинаем пересматривать учебные программы, например, по информационным технологиям, чтобы дать ученикам возможность осваивать программирование и зарабатывать деньги после окончания школы, — сказал Атабек Назиров. — Мы также хотим дать возможность ученикам старших классов выбирать предметы, которые они желают изучать. Наша образовательная система базируется на советской системе, и мы пытаемся обучить детей всему сразу. Мы не можем из всех сделать химиков или историков. Есть необходимость в модификации учебных планов. Я учился в США, там ученики в последние годы обучения могут выбирать предметы, которые им интересны. Мы должны дать возможность ученику изучать то, что ему интересно, и реализовать свой потенциал».

«МНО сейчас продвигает идею децентрализации и дерегуляции школ. Мы должны отменить существующие правила и предоставить директорам и учителям школ возможность формировать учебную программу, как они хотят преподавать и какие классы должны быть, но это нелегкий процесс», — сказал заместитель министра.