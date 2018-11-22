Внедряется система электронной отправки заключений в казначейские органы уполномоченными органами по взысканию налогов и других обязательных платежей, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Теперь заключения будут отправляться через электронные информационные системы. Это, как ожидается, позволи юридическим и физическим лицам оперативно и своевременно возвращать ошибочно или излишне уплаченные платежи.

Как отмечают в Минфине, сейчас возврат ошибочно или излишне уплаченных налогов и других обязательных платежей юридическими и физическими лицами требует от 15 до 20 дней. После перехода к электронной системе длительность процесса сократится в 3−4 раза.

Решение о полном переходе к электронной системе было принято на собрании, проведенном начальником Казначейства Министерства финансов — замминистра финансов Дильшодом Султановым 21 ноября. В нем участвовали специалисты Верховного суда, Генеральной прокуратуры, министерств юстиции, внутренних дел, Государственного налогового комитета, агентств государственных услуг, автомобильного транспорта и Государственной инспекции по надзору за качеством образования.