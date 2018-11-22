Почему многие рестораны инкассируют выручку не полностью? Как изменение налогообложения повлияет на ресторанный бизнес? Сложно ли управлять ресторанами? В чем миссия предпринимателей и государства?

Ведущие проекта о предпринимательстве в Узбекистане встретились с Тимуром Мусиным, основателем сети ресторанов Caravan Group и председателем Ассоциации рестораторов Узбекистана.

На передаче обсудили актуальные вопросы по налоговой реформе, сложности работы в сфере гостеприимства и перспективы развития ресторанного бизнеса.

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Проект «Лаборатория бизнеса», нацеленный на развитие бизнес-сообщества Узбекистана, был представлен в Ташкенте в январе 2016 года. Его инициаторами являются Unique Present Media Holding, Ассоциация международного бизнеса и технологий (АМБиТ) и компания Afisha Media.