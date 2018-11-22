23 ноября с 10:00 до 23:00 в торговом центре «Тошкент савдо маркази» (бывший супермаркет Turkuaz) пройдет Dream Friday.





В этот день можно будет приобрести женскую, мужскую и детскую одежду, а также аксессуары со скидкой до 70%. В акции участвуют магазины: Climber, NCS, Xsport, AVVA, Terra Pro, OTG, Selfie, EDGART и многие другие.

Также все посетители смогут увидеть представление аниматоров, а вечером — выступления групп «Новелла» и Ummon.

Адрес: площадь Чорсу, 3а, бывший супермаркет Turkuaz.

На правах рекламы.