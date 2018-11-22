Сотрудник органов внутренних дел Избосканского района Андижанской области лейтенант Ильхомжон Хайдаров погиб после избиения неизвестными на улице, уточнили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Инцидент произошел 22 ноября примерно в 01:30 во время несения Хайдаровым (1989 г. р.) дежурства вместе с коллегой С. Я. Они пытались установить личность семерых мужчин на улице — З. Т., С. Н., Ф. Ю., Э. Э., А. С., Х. М. и А. Ж. Сотрудники ОВД представились и просили представиться мужчин, но А. Ж. не выполнил их требования, оказал активное сопротивление, а также вызвав на место своего брата С. А. и племянника З. К. избил С. Я. и Ильхомжона Хайдарова. Первый получил телесные повреждения и был госпитализирован, Хайдаров скончался на месте (ранее сообщалось о смерти в больнице).

По данному факту в отношении А. Э., С. А. и З. К. возбуждено уголовное дело по пунктам «г», «л», «п» части 2 статьи 97 (Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть лица или его близких родственников в связи с выполнением им своего служебного или гражданского долга; из хулиганских побуждений; группой лиц или членом организованной группы либо в ее интересах) Уголовного кодекса Узбекистана.

Подозреваемые задержаны.