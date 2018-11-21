19 ноября АКБ «Узпромстройбанк» объявил о ребрендинге. Процесс включает в себя не только изменение логотипа и фирменного стиля банка, но и совершенствование бизнес-процессов, качества обслуживания и продуктовой линейки.

Трансформация «Узпромстройбанка» предусматривает кардинальный пересмотр плана стратегического развития. Разработка программы ребрендинга велась с привлечением зарубежных экспертов из российских банков и Международной финансовой корпорации (IFC), входящей в группу Всемирного банка.





На подготовительном этапе был проведен детальный анализ клиентских ожиданий и текущего состояния банковской сферы. Опросы показали, что решающим фактором при выборе банка выступает качество обслуживания.

На второе место респонденты поставили скорость оказания финансовых услуг. Современное динамичное общество не готово тратить время на ожидание в очередях и долгие переговоры с банкирами.

Величина тарифов оказалась лишь на третьем месте. Четвертое место досталось широте продуктовой линейки и функциональности интернет-банка, а пятое — удобству офиса.

По итогам анализа был разработан план трансформации, охватывающий 12 ключевых бизнес-направлений.





«В „Узпромстройбанке“ запускается трансформация, так как старые подходы уже не работают. Мы внедряем международные стандарты банковского бизнеса, расширяем доступ к кредитам и привлекаем стратегических инвесторов. В рамках „зеленого банкинга“ мы будем поддерживать компании, деятельность которых направлена на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду. Важным пунктом трансформации станет улучшение качества обслуживания. Большинство клиентов уходят из банка не из-за цены, а из-за плохого отношения со стороны банкиров. Научить людей работать по-новому трудно, но возможно», — сказал Отабек Абдурахимов, начальник управления стратегии и маркетинга «Узпромстройбанка».

На пресс-конференции было отмечено, что часть банков Узбекистана уже перестроилась и использует продуктовую модель обслуживания, при которой основной задачей сотрудника является продать продукт. «Узпромстройбанк» планирует перешагнуть через этот промежуточный этап и перейти на следующий уровень — работу по клиентоориентированной модели, подразумевающей не продажу продуктов, а построение отношений. «Узпромстройбанк» будет предлагать выгодные финансовые решения каждому клиенту, опираясь на его индивидуальные потребности.

Увеличение скорости оказания финансовых услуг планируется достигнуть за счет полного изменения информационной системы, пересмотра бизнес-процессов и модернизации технического оснащения филиалов.





Из графика работ банка был исключен обеденный перерыв, а сотрудники переведены на сменный режим работы. Это позволяет клиентам обращаться в банк в удобное для них время.

Существенную трансформацию переживет и продуктовая линейка, которая станет более простой и доступной, а также пополнится новыми для банковского сектора услугами.

В рамках новой стратегии «Узпромстройбанк» полностью сменит планировку, формат и логику обслуживания офисов. Часть помещений уже перестроена, остальные пройдут реконструкцию до конца этого года и в течение следующего.

Ожидается, что новый стратегический план развития позволит «Узпромстройбанку» стать первым современным финансовым институтом, который будет отвечать международным стандартам качества обслуживания, информационных технологий и бизнес-процессов.

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