Сборная Узбекистана по футболу потерпела крупное поражение от команды Южной Кореи в товарищеском матче. Матч в австралийском Брисбине во вторник завершился со счетом 0:4.

В первом тайме отличились полузащитники Нам Тхэ Хи (9') и Хван Ыйджо (24'), во второй половине игры голы забили полузащитник Мун Сон Бин (70') и нападающий Сок Хён Джун (81').

В первом матче в Брисбене Узбекистан сыграл вничью с Ливаном (0:0).

«Прошедшие товарищеские матчи стали отличной возможностью для наших тренеров протестировать возможности своих игроков. Кроме того, будет проведен анализ ошибок и недостатков этих встреч, а также сделаны соответствующие выводы», — говорится в сообщении Ассоциации футбола Узбекистана.

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Составы команд

Узбекистан: Игнатий Нестеров — Акмаль Шорахмедов, Ислом Тухтахужаев, Анзур Исмаилов, Олег Зотеев — Одилжон Хамробеков, Отабек Шукуров — Достон Хамдамов (Хусниддин Гафуров, 74'), Жавохир Сидиков (Икром Алибаев, 64'), Азиз Тургунбаев (Марат Бикмаев, 46') — Эльдор Шомурадов.

Запасные: Эльдорбек Суюнов, Уткир Юсупов, Владимир Козак, Достон Турсунов, Даврон Хашимов, Егор Кримец.

Южная Корея: Чо Хён Ву, Ким Йон Вун (Квон Кюнг Вун, 63'), Чун Сон Хюн (Пак Чжи Су, 82), Ли Йонг, Пак Чжу Хо (Хон Чул, 75'), Хванг Ин Бом, Чу Се Чжонг, Нам Тхэ Хи (Мун Сон Бин, 51), Ли Чунг Йонг (Ли Чин Хюн, 75'), На Санг Хо, Хванг Уи Чо (Сук Хюн Чин, 69').



