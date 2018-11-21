Для общественного обсуждения опубликован проект новой редакции Налогового кодекса Узбекистана. Двумя днями ранее Министерство финансов публиковало проект Особенной части кодекса.

Напомним, разработка нового Налогового кодекса с привлечением экспертов Международного валютного фонда, Всемирного банка и других организаций была предусмотрена Концепцией совершенствования налоговой политики Узбекистана, утвержденной президентом в июне.

Представленный документ состоит из 18 разделов, 60 глав и 396 статей. Обсуждение продлится до 6 декабря.