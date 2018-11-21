Заместитель председателя Центрального совета Народно-демократической партии, сенатор Максуда Ворисова усомнилась в эффективности присяги фермеров для развития сельского хозяйства Узбекистана и указала на реальные проблемы в отрасли.

«В нашей стране проводится последовательная, систематическая работа по повышению благосостояния населения, созданию достойных условий жизни и внедрению демократических принципов в обществе. Внедрение передовой техники и технологий во все сферы — требование века инноваций. Цель — вывести сельскохозяйственную продукцию на мировые рынки, принести прибыль в страну и обогатить как государство, так и фермера», — говорится в заявлении сенатора, опубликованном на сайте партии.

«Клятва фермеров, по сути, была направлена на достижение вышеупомянутой цели. Но насколько это правильно и можно ли этим улучшить текущее состояние в сельском хозяйстве?» — задалась вопросом Максуда Ворисова.

Она напомнила, что присяга — официальное и торжественное обещание (клятва) при поступлении (призыве) на военную или иную службу, получении определенного статуса (например, гражданства, свидетеля в суде), вступлении в должность.

Присяга в демократических режимах принимается теми, на которых возложена огромная ответственность и от действий которых общество может понести огромный ущерб, а также в суде — уполномоченном органе для раскрытия истины.

Согласно действующему законодательству, фермер — это предприниматель, который занимается производством сельскохозяйственной продукции и ведет свою деятельность на основе требований рынка.

«Мы ставим „духовное ограничение“, заставляя их принимать присягу. Для развития общества присяга фермера принесет пользу или вред? Разве это не выглядит попыткой заслужить расположение руководства, создавая „нововведения“?» — спросила сенатор.

«Если в сельском хозяйстве имели место несколько негативных случаев, нужно ли массово заставлять всех принимать присягу? Если таких случаев много, тогда нужно проанализировать причины проблем и принять системные меры!», — подчеркнула она.

По мнению Максуды Ворисовой, фермеры не смогли вырастить урожай не из-за погодных условий, лени или отсутствия у них нужной предприимчивости, а из-за системных недостатков в организации деятельности сельского хозяйства.

«В регионах мы побеседовали с фермерами, опытными дехканами и определили следующие причины: отсутствие необходимого уровня знаний у фермеров, нехватка оборудования или их изношенность, неспособность правильно оценить мелиоративное состояние земель и беспомощность в принятии соответствующих мер, нехватка агрономов в фермерском хозяйстве, плачевное состояние семеноводства, утрата знаний в области орошения, ошибки водоснабжения и ряд других факторов», — заявила она.

Максуда Ворисова считает, что необходимо выяснить, как преодолеть вышеупомянутые недостатки для улучшения условий в сельском хозяйстве.

«Возможно, создание союза в составе мелких фермерских хозяйств, где будут необходимые должности, такие как управляющий делами, агроном, бухгалтер, тракторист, водонос, которые помогут предотвратить недостатки в финансовых вопросах, агрономии и вообще в организации работы. Если такие фермерские и дехканские союзы возглавят опытные люди, наверное, фермеры ощутят большую ответственность?» — заявила она.