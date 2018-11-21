Отборочная комиссия IV Международного кинофестиваля PROlogue отобрала 31 фильм. Для участия в конкурсе полнометражного и короткометражного игрового кино было прислано более 280 работ из 60 стран, сообщили в дирекции фестиваля.

Фестиваль пройдет с 27 по 30 ноября в Ташкенте. На нем будут показаны 8 полнометражных и 14 короткометражных фильмов из США, Турции, России, Южной Кореи, Армении, Боснии и Герцеговины, Перу, Франции и других стран.

Полнометражное игрового кино:

«Будь всегда со мной» — Айда Бегич, Босния и Герцеговина, Турция, 2017;

«Вечность» — Оскар Катакора, Перу, 2017;

«Ночная авария» — Темирбек Барнизаров, Кыргызстан, 2017;

«Голнеса» — Саттар Чамани Гол, Иран, 2018;

«Тополек в красной косынке» — Сарвар Каримов, Узбекистан, Кыргызстан, 2018;

«Привидение» — Хуат Ахметов, Казахстан, 2018;

«Мулла» — Амир Галиаскаров, Рамиль Фазлиев, Россия, 2018;

«Маленький фермер» — Хьюберт Чаруэль, Франция, 2017.

Короткометражное игровое кино:

«Бонбон» — Ракан Маяси, Палестина, Ливан, 2017;

«Обмен» — Халил Ибрахим, Мехмет Кандли Турция, 2018;

«Простая идея» — Мохамдреза Техрани, Иран, 2018;

«Мой Новый год» — Арусяк Симонян, Армения, 2018;

«Ташкумыр» — Евгений Чистяков, Кыргызстан, 2017;

«Асан» — Берик Жаханов, Казахстан, 2017;

«Тоска школьных дворов» — Мария Эриксон, Швеция, 2017;

«Когда падает тьма» — Оливер Грано, США, 2018;

«Меня зовут» — Чонг-гил Хан, Южная Корея, 2018;

«Жеребенок» — Дилшода Абдурахимова, Узбекистан, 2018;

«Плач Танбура» — Аниса Сабири, Таджикистан, 2018;

«Люди говорят» — Гжегож Папжицки, Польша, 2018;

«Инструкция» — Виолетта Мошкова, Россия, 2017;

«Талгау» — Аян Найзабеков, Казахстан, 2018.

Кроме того, будут показаны 9 короткометражных картин молодых режиссеров из Узбекистана:

«Художник» — Фотих Насимов;

«Чай» — Шокир Холиков;

«Дары волхвов» — Хусан Атабоев;

«Рана» — Азиз Мардонов;

«Грешник» — Тимур Суслин;

«Учитель» — Марс Орынбасаров;

«Фонтан» — Гульнара Иванова;

«Птица» — Махлиё Аскаралиева;

«Путь» — Джасур Рустамов.

В число почетных гостей кинофестиваля PROlogue вошел российский режиссер и актер, лауреат премии «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит». Владимир Меньшов. Он проведет мастер-классы для молодых кинематографистов Узбекистана.