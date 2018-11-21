Отборочная комиссия IV Международного кинофестиваля PROlogue отобрала 31 фильм. Для участия в конкурсе полнометражного и короткометражного игрового кино было прислано более 280 работ из 60 стран, сообщили в дирекции фестиваля.
Фестиваль пройдет с 27 по 30 ноября в Ташкенте. На нем будут показаны 8 полнометражных и 14 короткометражных фильмов из США, Турции, России, Южной Кореи, Армении, Боснии и Герцеговины, Перу, Франции и других стран.
Полнометражное игрового кино:
- «Будь всегда со мной» — Айда Бегич, Босния и Герцеговина, Турция, 2017;
- «Вечность» — Оскар Катакора, Перу, 2017;
- «Ночная авария» — Темирбек Барнизаров, Кыргызстан, 2017;
- «Голнеса» — Саттар Чамани Гол, Иран, 2018;
- «Тополек в красной косынке» — Сарвар Каримов, Узбекистан, Кыргызстан, 2018;
- «Привидение» — Хуат Ахметов, Казахстан, 2018;
- «Мулла» — Амир Галиаскаров, Рамиль Фазлиев, Россия, 2018;
- «Маленький фермер» — Хьюберт Чаруэль, Франция, 2017.
Короткометражное игровое кино:
- «Бонбон» — Ракан Маяси, Палестина, Ливан, 2017;
- «Обмен» — Халил Ибрахим, Мехмет Кандли Турция, 2018;
- «Простая идея» — Мохамдреза Техрани, Иран, 2018;
- «Мой Новый год» — Арусяк Симонян, Армения, 2018;
- «Ташкумыр» — Евгений Чистяков, Кыргызстан, 2017;
- «Асан» — Берик Жаханов, Казахстан, 2017;
- «Тоска школьных дворов» — Мария Эриксон, Швеция, 2017;
- «Когда падает тьма» — Оливер Грано, США, 2018;
- «Меня зовут» — Чонг-гил Хан, Южная Корея, 2018;
- «Жеребенок» — Дилшода Абдурахимова, Узбекистан, 2018;
- «Плач Танбура» — Аниса Сабири, Таджикистан, 2018;
- «Люди говорят» — Гжегож Папжицки, Польша, 2018;
- «Инструкция» — Виолетта Мошкова, Россия, 2017;
- «Талгау» — Аян Найзабеков, Казахстан, 2018.
Кроме того, будут показаны 9 короткометражных картин молодых режиссеров из Узбекистана:
- «Художник» — Фотих Насимов;
- «Чай» — Шокир Холиков;
- «Дары волхвов» — Хусан Атабоев;
- «Рана» — Азиз Мардонов;
- «Грешник» — Тимур Суслин;
- «Учитель» — Марс Орынбасаров;
- «Фонтан» — Гульнара Иванова;
- «Птица» — Махлиё Аскаралиева;
- «Путь» — Джасур Рустамов.
В число почетных гостей кинофестиваля PROlogue вошел российский режиссер и актер, лауреат премии «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит». Владимир Меньшов. Он проведет мастер-классы для молодых кинематографистов Узбекистана.