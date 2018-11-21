В желудке мертвого кашалота, которого 19 ноября выбросило на берег в национальном парке Вакатоби в Индонезии, обнаружили почти 6 кг пластикового мусора, сообщила русская служба BBC.

Среди найденных предметов — предметы твердого пластика, пластиковые бутылки, стаканчики и пакеты, шлепанцы, обрывки лески, сообщили сотрудники Всемирного фонда дикой природы (WWF).

«Определить, погиб ли кашалот в результате поглощения всей этой пластмассы или от естественных причин, было невозможно, поскольку его труп уже был в стадии разложения», — отметила координатор WWF по сохранению морских видов Дви Супрапти.

Согласно данным ООН, в океаны ежегодно попадает 10 миллионов тонн пластмассовых отходов, которые приводят к смерти морских животных. В июне у южного побережья Таиланда погиб черный дельфин, проглотивший 80 полиэтиленовых пакетов.

Доклад ООН, опубликованный в начале года, предупреждал о том, что количество пластика в океане за десятилетие может утроиться, если не принять никаких мер.