Выбор будущей профессии становится одним из важнейших вопросов в жизни старшеклассников и их родителей. В семьях, где есть абитуриент, много сомнений, переживаний, споров и ссор: дети хотят одного, родители — другого. Поиск баланса между интересующей профессией и потенциально прибыльной порой затягивается на месяцы.





Как выбрать дело по душе и по силам? Как понять, какую сферу выбрать и справиться со стрессом во время сдачи выпускных и вступительных экзаменов? На эти вопросы можно найти ответ, ознакомившись с техниками раскрытия талантов и применить их всей семьей.

Пришло время поделиться опытом с теми, кто хочет помочь своему ребенку или самому себе найти дело жизни.

28 ноября в бизнес-центре Darhan пройдет семинар, организуемый швейцарским университетом B.H.M.S. совместно с компанией Neo-Consulting Study Abroad в Ташкенте.





Спикером выступит профессор Магди Аттала, который уже 22 года работает в сфере образования. Каждый год он встречается с сотнями абитуриентов со всего мира, ищущих свое дело, и их родителями, которые также проходят сложный путь: от сомнений в правильности выбора и опасений за будущее ребенка до гордости за их достижения.

Информация о спикере

Мистер Магди Аттала — профессор и международный декан Benedict Education Group, старейшей и крупнейшей швейцарской сети образовательных учреждений с 80 школами по всему миру.





Образование: бакалавр наук (геология); магистр наук об окружающей среде (Imperial College, London, UK); диплом о профессиональной переподготовке (гостиничный и ресторанный менеджмент, Swiss School of Hotel Management and Tourism, Chur, Switzerland); диплом о профессиональной переподготовке в сфера гостеприимства (AHMA, American Hotel and Motel Association); доктор делового администрирования (Edinburgh Business School, UK).

Последние 22 года Аттала является лектором и профессором пяти швейцарских вузов и преподает введение в экономику, менеджмент в сфере туризма и гостеприимства, сервисный маркетинг, маркетинг-менеджмент и стратегический менеджмент.

«Сила положительного отклика и активного слушания — ключ к скрытым талантам ваших детей. Постоянная практика и готовность к новому — путь к их успешной карьере в будущем», — говорит профессор Магди Аттала.

Компания Neo-Consulting на протяжении 8 лет занимает лидирующие позиции на рынке Узбекистана в сфере образования за рубежом. Она сотрудничает с топовыми вузами мира, предоставляя квалифицированные услуги по подбору образовательных программ, помощи в зачислении и визовой поддержки для студентов Узбекистана.

Семинар бесплатный, количество мест ограничено.

Регистрация обязательна.

При регистрации необходимо уточнить, на каком языке будет написан профориентационный текст: на английском или русском.

Подробную информацию о семинаре, условиях регистрации и количестве мест можно получить по телефонам (+998) 71−256−41−95, (+998) 99−886−57−77 и в офисе компании Neo-Consulting.

