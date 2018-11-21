Сотовая компания МТС (Россия) создала резерв в размере 55,8 млрд рублей (около 850 млн долларов) «в качестве потенциального обязательства в отношении расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерства юстиции США», сообщает РБК.

Как пояснил представитель компании, речь идет о расследовании, касающемся работы МТС в Узбекистане. «Группа продолжает сотрудничество по вопросам, связанным с расследованием. Тем не менее сейчас отсутствует уверенность в отношении формы, сроков и условий возможного разрешения расследования», — оговорился он. В то же время президент МТС Алексей Корня пояснил, что «теперь компания имеет более четкое представление об объеме возможных обязательств».

В 2014 году Минюст США и SEC начали расследование коррупции на телекоммуникационном рынке Узбекистана в отношении МТС, Veon (владеет «ВымпелКомом») и шведской Telia Company AB (до переименования — TeliaSonera), поскольку все три компании торговались на американских фондовых биржах.

В феврале 2016 года VimpelCom договорилась об условиях мирового соглашения с властями США по делу, выплатив 795 млн долларов. В сентябре 2017 года Telia объявила, что выплатит штраф 965 млн долларов.

МТС покинула рынок Узбекистана в августе 2016, продав долю в операторе UMS соучредителю — Центру радиосвязи, радиовещания и телевидения.