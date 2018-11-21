Министерство финансов Узбекистана 14 ноября утвердило новый тариф на тепловую энергию, реализуемую Ташкентской ТЭС, для Кибрайского района столичной области. Они вступили в силу 16 ноября. Повышение составило более 77%, это связано с ростом цен на энергоресурсы, в частности, на газ.

Новый тариф на горячую воду и пар всех параметров для потребителей, в том числе оптовых потребителей-перепродавцов и теплично-парниковых хозяйств и предприятия «Иссиклик манбаи», составляет 118680 сумов за 1 Гкал. Ранее тариф составлял 66888 сумов, а для предприятия «Иссиклик манбаи» — 63272 сумов за 1 Гкал.

Тарифы приведены с учетом НДС.