21 ноября в Самаркандском областном суде по уголовным делам завершился судебный процесс и состоялось оглашение приговора в отношении подсудимого Саната Умарова (1988 года рождения, ранее работавшего старшим оперуполномоченным ОВД Каттакургана Самаркандской области). Об этом «Газете.uz» сообщил официальный представитель Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

Напомним, 3 июня в Каттакурганском городском ОВД Санат Умаров и другие оскорбили и заставили раздеться женщину, обвинив ее в совершении кражи. При этом Умаров вел видеозапись, которую впоследствии распространило радио «Озодлик». Случай в Каттакургане повлек «чистку» в рядах органов внутренних дел — до конца лета МВД сообщило по крайней мере о 30 назначениях новых начальников районных и городских ОВД по всему Узбекистану.

Уголовное дело было рассмотрено заместителем председателя Самаркандского областного суда по уголовным делам Уткиром Мамадалиевым.

Суд признал Саната Умарова виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 206 (превышение власти или должностных полномочий), пунктами «а», «з» части 2 статьи 235 (применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания) и статьей 241−1 (умышленное укрытие преступления от учета) Уголовного кодекса Узбекистана.

В порядке статьи 59 (назначение наказания при совершении нескольких преступлений) УК бывшему оперуполномоченному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колониях общего режима с лишением права занимать руководящие должности сроком на 3 года.