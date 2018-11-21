Чем дольше задерживается открытие полной конвертируемости и репатриации валюты, тем дольше Узбекистан будет испытывать недостаток капитала, пишет аналитик Asia Frontier Capital Скотт Ошерофф.

Когда иностранный инвестор рассматривает возможность инвестирования в страну, он рассматривает многие критерии. Один из первых вопросов, который задает инвестор, заключается в следующем: «Могу ли я репатриировать свои инвестиции, прирост капитала и дивиденды?» Если ответ «нет», то иностранный инвестор, скорее всего, инвестирует в другие места. Зачем инвестору вкладывать свой капитал в «финансовую тюрьму», даже если такая возможность привлекательна, когда есть много других привлекательных возможностей во многих странах мира, где контроля за движением капитала, как в Узбекистане, не существует?

Мы как иностранные инвесторы инвестируем в ценные бумаги и фондовые рынки 14 стран с переходной экономикой и стран с формирующимся рынком по всей Азии. Мы считаем, что сегодня оценка компаний и инвестиционных возможностей в Узбекистане являются одними из лучших в Азии, но ни мы, ни другие иностранные инвесторы не можем быть существенными инвесторами в Узбекистане до тех пор, пока контроль за капиталом не будет полностью устранен, а конвертации капитала из сумов в доллары или евро проста и лишена бюрократии.

Во время наших многочисленных обсуждений с экспертами в правительстве и частном секторе в Узбекистане, когда мы спрашиваем, есть ли в Узбекистане контроль за капиталом, мы часто получаем ответ, что ограничений нет, что отражено в законе «Об инвестиционной деятельности» и в законе «О валютном контроле». Но на самом деле сегодня невозможно конвертировать ваши доходы от продажи акций, котирующихся на бирже.

Наше нынешнее понимание того, есть ли контроль за движением капитала, заключается в том, что согласно статье 8 закона «О валютном регулировании» нет контроля за движением капитала, однако реальность отличается, как указано выше. Если инвесторы вкладывают капитал в местные облигации, акции или компании в качестве нерезидентов, то конвертируемость сума обратно в доллары США, евро и т. д. ограничена. Единственное допустимое обращение и репатриация для нерезидента — это дивиденды, которые охватываются пунктом 2a главы VII Устава МВФ, принятым Узбекистаном.

Отсутствие достаточного объяснения и регулирования со стороны правительства по такому важному вопросу вызывает беспокойство, тем более, что Узбекистан решил либерализовать и открыть свою экономику для привлечения иностранного капитала и опыта.

Мы рассматриваем это как самый большой риск для будущего развития Узбекистана. Без дополнительных инвестиций Узбекистану, вероятно, будет сложно бороться за достижение своих целей устойчивого роста и роста благосостояния 33 миллионов граждан.

Прямым примером того, как контроль над капиталом может повлиять на правительство в ближайшем будущем, является желание Министерства финансов выпускать государственные облигации на местном уровне, чтобы начать процесс создания уровня доходности («кривой доходности»). Это типичная форма финансирования во многих странах, часто крупные части этих выпусков приобретаются иностранными инвесторами. Однако с нынешней невозможностью репатриировать основные инвестиции развитие этой кривой доходности, скорее всего, будет основываться только на местных банках, страховых компаниях и местных инвесторах. Но в будущем, когда эти выпуски станут больше, существует риск того, что спрос от местных инвесторов будет недостаточным для покрытия предложения, и правительству придется предлагать более высокие процентные ставки. Этого, вероятно, легко избежать, привлекая иностранных инвесторов для инвестиций в эти облигации, которые могут создать спрос и снижать ставки заимствований для правительства. Но иностранные инвесторы придут в массовом порядке, только если препятствия для движения капитала будут устранены.

Вопрос контроля над капиталом выходит за рамки интереса иностранных портфельных инвесторов. По мере того, как американско-китайские торговые войны заставляют заводы переезжать из Китая, в основном в страны Юго-Восточной Азии — Вьетнам, Камбоджу и Бангладеш, Узбекистан с развитием своих текстильных кластеров, большим производством хлопка, низкой стоимостью электроэнергии и рабочей силы, возможно, имеет замечательный шанс, выпадающий иногда раз в жизни, привлечь сотни текстильных фабрик, которые могут привести к миллиардам долларов США прямых иностранных инвестиции и создать сотни тысяч рабочих мест для граждан Узбекистана. Однако иностранные предприятия вряд ли придут в Узбекистан в большом количестве, если они не смогут репатриировать свои основные инвестиции и любые потенциальные доходы от прироста капитала.

Например, если иностранный производитель инвестирует 10 млн долларов в строительство завода, покупку техники и т. д. , а после, например, пяти лет работы, он решает продать свою фабрику другому иностранцу или местному инвестору, и репатриировать свой капитал для других целей за границей, он не может этого сделать в соответствии с текущей ситуацией и операциями банков. Это крайне непривлекательно и, вероятно, заставит этого инвестора даже не рассматривать возможность открытия завода в Узбекистане, а скорее переместиться в Кыргызстан или Турцию, или страну в Юго-Восточной Азии, такую как Вьетнам или Камбоджа.

Рассматривая пример роста ПИИ в быстро развивающихся странах, таких как Вьетнам и Камбоджа, которые, среди прочего, не имеют ограничений на движение капитала, можно отметить, что в течение первых 10 месяцев 2018 года Вьетнам получил гарантированные ПИИ в размере 27,9 млрд долларов США и фактически выделенные ПИИ в размере 15,1 млрд долларов (6,7% ВВП). Камбоджийские ПИИ, согласно полугодовому отчету Национального банка Камбоджи, за первые шесть месяцев 2018 года составили 1,32 млрд долларов (6% ВВП).





Мы и иностранные инвесторы, с которыми мы разговариваем, видим огромные возможности в Узбекистане и верим в трансформацию страны, но пока контроль над капиталом не отменится, а конвертируемость и репатриация не станут полностью разрешены и не будут проводится прозрачно и небюрократическим образом, Узбекистан рискует нанести вред своим экономическим амбициям, вынуждая большое количество ПИИ оставаться в стороне и ждать, пока ситуация улучшится.

Чем дольше задерживается открытие полной конвертируемости и репатриации валюты, тем дольше Узбекистан будет испытывать недостаток капитала, который в конечном итоге будет влиять на все: создание высококачественных рабочих мест, рост новых налоговых поступлений для бюджета и улучшение образовательных и медицинских услуг для населения в целом.

Мы надеемся, что правительство рассмотрит и примет все необходимые меры для решения существующих проблем контроля за капиталом.

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