Министерство финансов Узбекистана заявило, что оснований для повышения цен на природный газ, реализуемый через автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, не имеется.
С 16 ноября природный газ на АГНКС подорожал на 300−400 сумов (с 1700−1800 до 2000−2200 сумов), показал анализ Минфина. Такой рост цен на 17% является необоснованным и безосновательным, подчеркнули в министерстве.
До официального повышения тарифов на энергоресурсы 16 ноября газ продавался АГНКС по 789,74 сума за 1 кубометр (оптово-отпускная цена — 289,74 сума, специальная инвестиционная надбавка — 500 сумов). С 16 ноября цена повышена до 800 сумов,
«В случае если не произойдет снижение цен до уровня 15 ноября 2018 года, министерство будет вынуждено внести предложения по изъятию незаконно получаемой прибыли путем увеличения ставки налога на потребление бензина, дизельного топлива и газа для транспортных средств по природному газу или принятия других фискальных мер», — говорится в заявлении.
Госкомконкуренции, Узгоснефтегазинспекции и органам государственной налоговой службы даны поручения по установлению жесткого мониторинга за ценами на АГКНС с целью выявления фактов недобросовестной конкуренции и принятия мер, установленных законодательством.
Азик Uzbekov
вот интересно! да, мы и не обратили внимания на повышение цены на газ, уже привыкли видимо:)но все равно спасибо, и радует что применяются правовые механизмы, к неоправданным повышениям.
Timur Kim
Интересный подход, увеличить налог взамен снижения цены, реальному потребителю какая разница как вы их накажите, если платить все равно придется..
Уринбек Адаев
просто ценники “нормальные“. а продадут как хотят. контролировать практически невозможно.
Марат Хафизов
1) С 16 ноября подорожала электроэнергия на 102сума за 1КВт. ч., т.е. себестоимость выросла только за счет электроэнергии на 50сум + 3сум ЕНП.
2) С 1 ноября увеличился размер МРЗП, соответственно поднялись з/п и поднялась себестоимость.
3) Самое главное, подорожал газ вроде бы немного на 510сум с отменой инвестиционной надбавки, а на практике за перелимит газа теперь надо доплачивать за каждый куб 800сум. Лимиты резко обрезаны в этом году. заправка не может работать 20-25 дней в месяц потом простаивать, соответственно, все предстоящие переплаты включены в стоимость.
Зачем устанавливать лимиты, причем заведомо ниже чем средний уровень продаж, если этот газ не сжигается в топке (и его можно было было съэкономить за счет угля, например), а реализуется населению.
Более того, нет единого лимита для всех АГНКС, для каждой свой, что тоже является искусственным ограничением конкуренции.
Хакимов Улугбек
вот это правильно!!!
Сергей Привалов
Хм, интересное заявление от Минфина:
“министерство будет вынуждено внести предложения по изъятию незаконно получаемой прибыли“
А что за понятие такое-незаконно получаемая прибыль?
Я конечно же не оправдываю владельцев заправочных станций которые “под шумок“ подняли цены, но отпускная цена на газ для автомобилистов у нас не входит в сферу государственного регулирования, и, как следствие, дело лично каждого владельца АГНКС какую цену установить ему на газ.
Тут явно нет никакого НЕЗАКОННОГО получения прибыли, и заявления Минфина, мягко говоря, удивляют и не имеют под собой никакой правовой основы.
Хотя, меня терзают смутные сомнения, в том ключе, что “путем увеличения ставки налога на потребление бензина, дизельного топлива и газа для транспортных средств по природному газу или принятия других фискальных мер“, Минфин хочет так же “под шумок“ ввести дополнительные налоги?