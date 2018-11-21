Министерство финансов Узбекистана заявило, что оснований для повышения цен на природный газ, реализуемый через автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, не имеется.

С 16 ноября природный газ на АГНКС подорожал на 300−400 сумов (с 1700−1800 до 2000−2200 сумов), показал анализ Минфина. Такой рост цен на 17% является необоснованным и безосновательным, подчеркнули в министерстве.

До официального повышения тарифов на энергоресурсы 16 ноября газ продавался АГНКС по 789,74 сума за 1 кубометр (оптово-отпускная цена — 289,74 сума, специальная инвестиционная надбавка — 500 сумов). С 16 ноября цена повышена до 800 сумов, т. е. всего на 10,26 сума (инвестиционная надбавка отменена и включена в цену).

«В случае если не произойдет снижение цен до уровня 15 ноября 2018 года, министерство будет вынуждено внести предложения по изъятию незаконно получаемой прибыли путем увеличения ставки налога на потребление бензина, дизельного топлива и газа для транспортных средств по природному газу или принятия других фискальных мер», — говорится в заявлении.

Госкомконкуренции, Узгоснефтегазинспекции и органам государственной налоговой службы даны поручения по установлению жесткого мониторинга за ценами на АГКНС с целью выявления фактов недобросовестной конкуренции и принятия мер, установленных законодательством.