20 ноября в Ташкенте прошла акция «Дети у руля», посвященная Всемирному дню детей и организованная ЮНИСЕФ. Несколько групп школьников, включая детей с синдромом Дауна, с ограниченными возможностями, живущими с ВИЧ, а также волонтеры по поддержке детей, живущих с ВИЧ, посетили ряд посольств, офис компании Ucell и представительство ООН.

В посольстве Великобритании руководитель дипмиссии Крис Аллан ответил на вопросы детей о профилактике буллинга в учебных заведениях. «Травля может негативно повлиять на потенциал человека на протяжении всей его жизни. Запугивание и дискриминация требуют повышения осведомленности и образования. Это происходит не быстро, но в Узбекистане, я считаю, направление правильное», — отметил посол.

Крис Аллан и дети также обсудили вопросы гендерного равенства, здоровья, инклюзивного образования и создания рабочих мест для людей с инвалидностью.





«Дети, такие как мой сын, являются нормальными членами общества и должны рассматриваться как таковые, — сказала мама одного из детей с синдромом Дауна. — После школы трудоустройство ребенка с синдромом Дауна пока невозможно (из-за ограничений в законодательстве — ред.). Я и другие родители хотим, чтобы наши дети имели право на достойный труд в будущем».

В посольстве Южной Кореи советник Ким Дже У рассказал о системе образования своей страны, отметив важность предоставления равных возможностей как для мальчиков, так и для девочек. Он также ответил на вопросы детей о работе, проводимой в Южной Корее для поддержки людей, живущих с ВИЧ.





«Часто взрослые считают, что их мнение всегда правильное. Однако необходимо прислушиваться к детям, — подчеркнул Ким Дже У. — Родители и учителя тоже могут совершать ошибки, поэтому мы не должны игнорировать идеи и предложения детей».

День завершился встречей с постоянным координатором ООН в Узбекистане Хеленой Фрейзер и руководителями других агентств ООН в стране.

«Сегодня, во Всемирный день детей, мы в ООН подтверждаем нашу готовность поддерживать все усилия, направленные на благополучие детей. Мы хотим, чтобы все дети получали качественное образование и жизненные навыки, чтобы их будущее было процветающим», — подчеркнула Хелена Фрейзер.

Она поблагодарила детей и их родителей за открытый диалог: «Такие встречи для нас очень важны. Мы будем учитывать ваши идеи и предложения в дальнейшей работе, чтобы никого не оставить без внимания».

Всемирный день детей отмечается в день принятия Конвенции о правах ребенка (20 ноября 1989 года). Документ ратифицирован 193 странами, включая Узбекистан. Вечером 20 ноября в честь Всемирного дня детей главные мировые достопримечательности будут окрашены в голубой цвет — Empire State Building в Нью-Йорке, Эйфелева башня в Париже, здание Сиднейской оперы, Петра в Иордании, здания в Китае, Индии и других странах.