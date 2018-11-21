Студенты Ташкентского государственного юридического университета, прошедшие вступительный экзамен обманным путем по поддельным документам, отчислены.

Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана, прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело в отношении членов преступной группы, занимавшейся поступлением на учебу в вузы незаконным путем.

Установлено, что бывший работник Академии МВД Х. Ш., начальник отделения ОВД Бостанлыкского района Ташкентской области С. Ж., граждане Ф. Ж., К. З., Б. М., Н. С., М. М. и другие лица объединились в преступную группу.

«Вступив в сговор с желающими поступить на учебу в высшие учебные заведения, за вознаграждение в 8000−10000 долларов они подделывали фотографии в гражданских паспортах абитуриентов и вместо них во вступительных экзаменах участвовали обладавшие сильными теоретическими знаниями члены преступной группы, которые успешно решали тестовые задания и в результате клиенты-абитуриенты зачислялись на учебу», — говорится в сообщении.

В июле 2018 года в паспорта семерых граждан — С. М., Г. Х., Т. Х., У. У., А. Ж., М. Л. и У. С. вместо их фотографий с помощью специального оборудования были вклеены фотографии членов преступной группы Ф. Ж., К. З., Б. М., Н. С., М. М. Затем с использованием поддельных паспортов через центры государственных услуг были направлены документы в приемные комиссии ТГЮУ, а также Ферганского государственного университета (ФГУ) для получения разрешений Государственного тестового центра, дающих право на участие в тестовых экзаменах.

Члены преступной группы, пытавшиеся сдать экзамен с поддельными паспортами за абитуриентов, были задержаны 30 июля и 1 августа.

Для установления фактов незаконного поступления на учебу в ТГЮУ была создана специальная комиссия, которая по поручению прокуратуры Ташкента провела анализ представленных абитуриентами документов и видеозаписей во время проведения экзаменов.

Анализ показал, что члены преступной группы по поддельным документам участвовали на экзаменах вместо абитуриентов Г. Х., Т. Х., У. С. и М. Л. и успешно решили тестовые задания. В результате эти четыре человека поступили на учебу как на основании государственных грантов, так и по контракту.

Гражданам Х. Ш., С. Ж., Ф. Ж., К. З., Б. М., Н. С., М. М. предъявлено обвинение по статьям 28, 211 (подстрекательство к даче взятки) и статье 228 (подделка документов и использование заведомо подложных документов) Уголовного кодекса. В настоящее время они арестованы.