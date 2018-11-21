Газовая плита — это неотъемлемая часть любой кухни. Ее ежедневно используют, чаще всего не задумываясь о правилах безопасности и последствиях неправильной эксплуатации. Подобная беспечность может привести к разного рода неприятностям.
В целях предотвращения несчастных случаев компания Artel предлагает рекомендации по эксплуатации газовой плиты.
Общие требования
Установку газовой плиты должен производить квалифицированный специалист. Лишь в этом случае будет гарантия того, что в плите нет утечек, и ее можно безопасно использовать. Газовая плита должна быть установлена в хорошо вентилируемом помещении и эксплуатироваться с включенной вытяжкой или приоткрытой форточкой. Выходя из дома, нужно всегда выключать плиту и закрывать кран на трубе.
При обнаружении утечки или иной неисправности, необходимо перекрыть подачу газа, выключить плиту, не зажигать спички, не курить и не включать освещение и электроприборы. Следует незамедлительно проветрить помещение — открыть окна и обратиться в газовую службу.
Как зажечь горелки плиты
Перед включением плиты нужно проветрить помещение и убедиться, что в комнате нет запаха газа. При использовании спичек или газовой зажигалки сначала следует зажечь огонь и после этого включать плиту. Если используется электрическая или кремниевая зажигалка, то лучше начать высекать искру и после этого включать газ.
При зажигании необходимо убедиться, что конфорка полностью загорелась. Если какая-то ее часть не зажглась, то следует закрыть кран конфорки, затем зажечь заново.
Если чувствуется запах газа внутри духовки, то ни в коем случае не надо ее включать. Нужно просто отключить плиту от электропитания, если она подключена, перекрыть подачу газа, проветрить помещение и вызвать специалиста сервисной службы.
Основные требования:
- Перед использованием обязательно ознакомиться с техническими данными газовой плиты и инструкцией по применению. Давление газа в трубе не должно превышать значений, указанных в техническом руководстве. Стандартные газовые плиты рассчитаны на работу на природном газе с давлением в 20 мбар или сжиженном газе с давлением в 30 мбар.
- Газовые баллоны должны быть размещены по всем правилам технической безопасности. Подключение плиты к трубам и баллонам сжиженного газа кустарными методами строго запрещается.
- Газовая плита не должна соприкасаться с электроприборами.
- Использование горючих и легковоспламеняющихся веществ рядом с газовой плитой строго запрещается.
- Закрывать крышку газовой плиты только после того, как конфорки остынут. В противном случае крышка повредится.
- Проводить профилактический осмотр каждые полгода.
Категорически запрещается:
- оставлять работающую газовую плиту без присмотра;
- использовать газовые плиты для обогрева помещений;
- использовать для сна и отдыха те помещения, где установлены газовые приборы;
- допускать к пользованию газовой плитой детей и лиц в нетрезвом состоянии;
- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа;
- самостоятельно проводить установку и ремонт газового оборудования.
В случае обнаружения любой неисправности не нужно пытаться отремонтировать все самостоятельно. Лучше незамедлительно звонить в газовую службу (104) или обратиться в сервисный центр компании производителя газовой плиты.
Вышеуказанные правила сведут к минимуму всевозможные риски при пользовании газовой плитой. Соблюдая правила, можно не только обезопасить себя и своих близких, но и увеличить срок эксплуатации газовой плиты.
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