Группа из более чем 20 школьников, включая детей с ограниченными возможностями, с синдромом Дауна, живущих с ВИЧ, их родители и волонтеры группы поддержки детей, живущих м ВИЧ, во вторник в рамках акции «Дети у руля» встретилась с генеральным директором компании Ucell Тону Грюнбергом. Акция организована ЮНИСЕФ в честь Всемирного дня детей.

На встрече Тону Грюнберг отметил, что это очень важный день: «Не только для детей, но и для родителей и для нашей компании. Потому что только вместе мы можем сделать мир лучше».

Фото: ЮНИСЕФ.

«Всегда есть возможность сделать что-то лучше. Вы — будущее страны и планеты. И очень важно, чтобы ваш голос был услышан, потому что именно вы знаете, что и как сделать лучше для вас, — подчеркнул глава компании. — Будущее в ваших руках, а мы делаем свою часть».

Участники встречи обсудили текущую ситуацию в сфере образования и здравоохранения, установление точек доступа к интернету в медицинских учреждениях, возможности отправки социальных SMS-сообщений для повышения осведомленности о ВИЧ среди населения.





Фото: ЮНИСЕФ.

В рамках акции «Дети у руля» группы школьников в Ташкенте посетили несколько посольств и офис ООН.

Конвенция о правах ребенка была принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года. В следующем году будет отмечаться 30-летие этого важного документа.

Конвенция, ратифицированная 193 странами, включая Узбекистан, гласит, что каждый человек в возрасте до 18 лет, независимо от пола, происхождения, религии и возможных ограничений здоровья, нуждается в особой заботе и защите.

Вечером 20 ноября в честь Всемирного дня детей главные мировые достопримечательности будут окрашены в голубой цвет — Empire State Building в Нью-Йорке, Эйфелева башня в Париже, здание Сиднейской оперы, Петра в Иордании, здания в Китае, Индии и других странах.