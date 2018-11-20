Жилой дом — такая же сложная и слаженная система, как организм человека. В нем все должно работать четко и непрерывно, чтобы обеспечивать повседневную жизнедеятельность. Подобно кровеносным сосудам, через которые кислород стремится во все клетки, наполняя их питанием жизни, инженерная система также должна работать идеально в режиме non-stop, доставляя энергию комфорта круглосуточно в каждую квартиру.

Строящийся жилой комплекс Gardens Residence на территории Лота №1 МДЦ Tashkent City уже сегодня функционирует как единый организм со своими потребностями. На глазах миллионов по всему миру создается новый комплекс, ранее небывалый в Узбекистане по своим характеристикам и предложениям для будущих жильцов и гостей.





Сценарий комфортной жизни дополнится и социально значимыми штрихами: согласно генплану, к 2020 году на этой территории вырастут и этажи отличного самочувствия — спортивно-оздоровительный комплекс будет готов предложить своим посетителям занятия в фитнес-зале и бассейне, отдых в сауне и здоровое питание в фитнес-кафе.

Кроме того, для самых маленьких жильцов на территории Gardens Residence появится современный детский сад площадью более 6500 кв. м. Здесь будут сооружены вместительный детский комплекс с 16 интерактивными комнатами, игровая площадка, крытый бассейн и спортзал, а главное, в воспитательный процесс будут внедрены современные педагогические технологии.





Во дворах домов предусмотрены игровые и прогулочные площадки для детей различного возраста, оборудованные по мировым стандартам безопасности. Досуг можно будет провести здесь же — на торгово-развлекательной авеню с разнообразием бутиков, ресторанов и маркетов. Все это в шаговой доступности для жителей Tashkent City.

Отдельное место в проекте уделили созданию возможности для отдыха от городской суеты. Здесь будут разбиты сады и оборудованы водоемы для тех, кто предпочитает тихие прогулки на свежем воздухе.





Параллельно со строительными работами ведется менее заметная, но оттого не менее важная и необходимая работе — прокладка и установка инженерных коммуникаций.

В настоящее время на объекте ведутся работы по установке дренажных систем. Уже проведены каналы водоснабжения, в ближайшие дни инженеры приступят к тестированию системы с учетом перепада температур, качества воды и так далее.





За исправностью системы электроснабжения будет следить штат круглосуточно работающих высококвалифицированных специалистов. Дома будут находиться под контролем 24 часа в сутки: управляющая компания предоставит консьерж-сервис, который включит в себя ежедневную уборку территорий, содействие в решении бытовых и административных вопросов, а также целостную поддержку жизнедеятельности всего комплекса.

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