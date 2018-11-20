В Ташкенте на 99-м году жизни скончался Каюм Шодиев — отец известного бизнесмена Фаттаха Шодиева. Похороны прошли в столице во вторник.

Каюм Шодиев, сын Муллы Шоди, родился в начале прошлого столетия в сельской семье. Рано лишившись матери, воспитывался отцом. Окончив Текстильный институт, работал инженером-механиком. Участвовал в восстановлении двух хлопкозаводов в Андижанской и Ташкентской областях. С 1950 по 1960 годы работал директором Джизакского хлопкозавода в Голодной степи.

В 1964 году решением коллегии Министерства хлопко-перерабатывающей промышленности был назначен начальником управления заготовки и переработки хлопка в Сырдарьинской области. В 1979 году Каюм Шодиев был назначен начальником Джизакского областного управления заготовки и переработки хлопка. Был награжден Орденом «Знак Почета».