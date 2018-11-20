Икром Шерматович Наримов назначен заместителем прокурора Ташкента приказом генерального прокурора Узбекистана от 19 ноября, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Ранее на этой должности работал Содикжон Бердиалиев, который стал заместителем директора Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре.

Икром Наримов (1971 г. р.) в 1993 году окончил Ташкентский государственный юридический институт, а в 2013 году — Высшие учебные курсы при Генпрокуратуре.

Службу в органах прокуратуры начал в Ташкентской транспортной прокуратуре, после чего работал на различных должностях в Транспортной прокуратуре, занимал должность прокурора Ташкентской авиационной транспортной прокуратуры.

До нынешнего назначения с января работал в должности первого заместителя прокурора Транспортной прокуратуры Узбекистана.