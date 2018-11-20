Компания Huawei открыла свой очередной инновационный демо-центр на территории Центральной Азии во время презентации Международного технопарка IT-стартапов Astana Hub в Астане. Мероприятие прошло с участием президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, отдельных официальных лиц республики и других стран, а также представителей международного IT-сообщества.

В рамках открытия технопарка бы проведен цифровой мост с участием премьер-министра Казахстана Бахытжана Сагинтаева, его заместителя Аскара Жумагалиева и министра информации и коммуникаций Казахстана Даурена Абаева. Основными темами обсуждения стали сессии на темы «Кибербезопасность», E-Government и «Умные города».





«Компания Huawei стремится стать лучшим партнером для построения цифрового общества и индустриальной цифровой трансформации. Поэтому открытие инновационного центра является важным этапом нашей работы. Мы разделяем уверенность правительства Казахстана в достижении всех намеченных целей государственной программы „Цифровой Казахстан“ и готовы оказать помощь и поддержку для повышения конкурентоспособности в Центральной Азии и во всем мире. Для нас это не просто проект, а долгосрочные инвестиции в казахстанский IT-рынок, интеллектуальный вклад в цифровизацию экономики страны», — поделился Чжан Цинго, генеральный директор ТОО «Хуавей Текнолоджиз Казахстан».

Правительство Казахстана проявило заинтересованность в скорейшем посещении штаб-квартиры компании Huawei в Китае с целью более глубокого и наглядного ознакомления с инновационными решениями компании для цифровой трансформации государства.





Аналогичный инновационный центр компании Huawei в Узбекистане был открыт в сентябре 2016 года. Основной целью их создания является построение технологической экосистемы, в рамках которой партнеры компании, заказчики и будущие таланты IT-сферы получают возможность использовать инженерные ресурсы Huawei, а также совместно создавать и тестировать корпоративные решения на стороне компании. Подобный подход является одной из ключевых особенностей демо-центра и наиболее полно отвечает потребностям заказчиков.





Ключевые направления развития и исследований инновационного центра: финансовый сектор, транспорт, энергетика, нефтегазовая отрасль, общественная безопасность, осуществляемая в рамках проекта «Безопасный город» и «Умный дом», а также решения для операторов связи. Демонстрационный центр дает возможность еще на этапе обсуждения и планирования получить представление о том, как будет выглядеть проект в реальной жизни после его завершения.

Кроме того, еще одной немаловажной целью демо-центра является возможность его использования в качестве автоматизированного образовательного учебного центра. Здесь одаренные молодые специалисты и юные ученые смогут получить практический опыт по наиболее перспективным и современным решениям Huawei. Компания на постоянной основе устраивает дни открытых дверей для студентов ташкентских университетов и колледжей.

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