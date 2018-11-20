ГУВД Ташкента изучает видеозапись, на которой неизвестные учинили самосуд над лицами, признавшимися в сбыте лекарственного препарата трамадол, запрещенного к обороту на территории Узбекистана, сообщила пресс-служба ГУВД.

«Одного из тех, кто имеет отношение к данному видео, сотрудникам ГУВД удалось найти. По имеющейся информации, все происходящее на видеозаписи является инсценировкой, заснятой лицами, личность которых в настоящее время устанавливается», — говорится в сообщении.

По данным управления, запись была сделана в конце февраля с целью «попугать тех, кто занимается распространением среди подростков и молодежи лекарственных препаратов трамадол и «лирика».

Те, кто узнал людей, заснятых на видео, либо голос лица, производившего съемку, могут связаться с ГУВД Ташкента по телефонам: 71−281−90−91 и 71−281−90−92. Анонимность гарантируется.