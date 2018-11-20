В 2019 году ожидается визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Швейцарию. Об этом говорилось на очередном раунде узбекско-швейцарских политических консультаций, прошедших 19 ноября в Берне, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

«Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в подготовке и успешном проведении визита», — говорится в сообщении.

Делегацию Узбекистана на консультациях возглавлял заместитель министра иностранных дел Дилшод Ахатов, Швейцарии — заместитель государственного секретаря Федерального департамента иностранных дел Кристина Марти Ланг.

Рассмотрено предложение по проведению в первой половине следующего года восьмого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.