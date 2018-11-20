Современный юмор, актуальные стендапы и позитивная атмосфера — резиденты Comedy Club приезжают в Ташкент, чтобы представить свои лучшие номера и вместе со зрителями отпраздновать свой юбилей, 15 лет на сцене.

12 и 13 декабря во Дворце «Дружба народов» пройдут два вечера, наполненные искрометными шутками, веселыми скетчами и неожиданными стендапами от резидентов популярного российского шоу. Зрителей ждет энергетика искренних эмоций и настоящего юмора: полюбившиеся выступления, импровизации и творческие эксперименты.





Участники концерта, резиденты Comedy Club:

Демис Карибидис — юморист, в прошлом участник команд КВН «БАК» (станицы Брюховецкой) и Сборной Краснодарского края;

юморист, в прошлом участник команд КВН «БАК» (станицы Брюховецкой) и Сборной Краснодарского края; Тимур Батрутдинов — комедийный актёр и телеведущий;

комедийный актёр и телеведущий; Андрей Скороход — сценарист и певец, в прошлом участник команды КВН «Диод и Триод»;

сценарист и певец, в прошлом участник команды КВН «Диод и Триод»; Вадим Галыгин — актер, телеведущий, артист разговорного жанра, в прошлом участник команд КВН «Бывало и хуже», «Отдел кадров» и Белорусского государственного университета;

актер, телеведущий, артист разговорного жанра, в прошлом участник команд КВН «Бывало и хуже», «Отдел кадров» и Белорусского государственного университета; Марина Кравец — теле- и радиоведущая, актриса, певица, в прошлом участница команд КВН «Сборная МФЮА» и «Факультет журналистики»;

теле- и радиоведущая, актриса, певица, в прошлом участница команд КВН «Сборная МФЮА» и «Факультет журналистики»; а также Евгений Синяков, Зураб Матуа, Андрей Аверин, Дмитрий Сорокин, Марина Кравец, Андрей Бебуришвили.

Билеты можно приобрести в кассе Дворца «Дружбы народов» или на сайте Uzticket.com. Система Uzticket позволяет онлайн выбрать понравившиеся места в зале и оплатить их через платежные системы. Это экономит время и позволяет не стоять в очередях в кассу.

Спонсоры концерта: Café PHO и Click.uz.

Телефоны для справок: (+998) 99−790−38−38, (+998) 90−924−00−38.

На правах рекламы.